Fausto Pani svela i tesori nascosti nella nostra terra 

Per i “Dialoghi di archeologia, architettura, arte e paesaggio” domani alle 18, nella sala Ferruccio Barreca dell’Ex regio Museo in piazza Indipendenza 4, il geologo Fausto Pani terrà una lectio magistralis dal titolo “I reperti mineralogici della Sardegna: patrimonio misconosciuto dell’Isola e noto al mondo”.

Dottor Pani, come possiamo inquadrare la nostra Isola rispetto alla questione mineralogica?

«La Sardegna è un luogo molto particolare, che non ha niente a che fare con il resto dell'Italia, quanto invece è legata all'Europa. È una parte d'Europa migrata per colpa del continente africano nella posizione in cui sta oggi, per cui una gran parte della sua geologia è figlia della geologia del continente europeo; quindi ritroviamo una parte di geologia antica che nel resto dell'Italia sostanzialmente non si trova».

Si potrebbe obiettare che, se si trova nel resto dell'Europa, non c’è nulla che la renda geologicamente interessante.

«La Sardegna si è staccata dal resto del continente europeo 18 milioni di anni fa. Per cui abbiamo uno zoccolo geologico antico che condivide con il resto d'Europa, certo, ma da quel momento in poi la Sardegna ha vissuto una storia diversa. Noi sommiamo la parte antica alla parte più recente, e questo fa sì che in 24 mila chilometri di Sardegna ci sia una rassegna tale di geologia e conseguentemente di litologie e di mineralogia che assommano una varietà diversa e più ampia di quella che non è nel continente europeo».

Questa ricchezza l’abbiamo imparata a riconoscere? E se non l'abbiamo fatto, perché?

«Torniamo ai due livelli. Quello antico prevalentemente è stato oggetto di sfruttamento industriale, e ha prodotto i grandi giacimenti; per esempio il sistema delle miniere del Sarrabus, dell'iglesiente e dell'arburese-guspinese. Questi tre nuclei da soli hanno fatto gran parte della industria mineraria sarda, che ha prima esplorato la superficie, dopodiché è andata sotto: a Montevecchio si è lavorato fino a 560 metri dalla superficie, a Iglesias fino a 450 m. Per cui si è andati a esplorare una tale massa di roccia che ha messo a disposizione una vasta quantità di minerali, una gran parte dei quali sono entrati nella storia, finendo al museo mineralogico di Cagliari, a quello di Scienze Naturali di Genova, al museo di Storia Naturale di Milano, all’Ecole des Mines di Parigi, alla Natural History a Londra, al museo di Praga, nei musei in Germania, allo Smithsonian di New York. Spesso il direttore della miniera era legato all’università di provenienza, magari mettevano da parte dei campioni da inviare per analizzare e studiare poi li tenevano al museo. Queste mineralizzazioni oggi non sono più accessibili perché facevano parte di giacimenti consumati con lo sfruttamento. Insomma, esiste un mondo che è stato consumato, le cui tracce si ritrovano sparse nei musei del mondo».

E noi?

«Qualcosa l’abbiamo: adesso la famosa collezione Manunta è entrata al museo dell’istituto Minerario di Iglesias, la collezione storica di Leonardo Prunner è al museo del Dipartimento di Scienze chimiche e geologiche della facoltà di Cagliari. Tutto il resto sono sostanzialmente lodevoli iniziative singolari».

Cosa si può fare a livello politico e istituzionale?

«Considerare l'argomento, anzitutto. Perché lo Stato italiano considera il paesaggio e i fossili quali bene culturale, ma non considera i minerali. Serve una norma che dia valore culturale ai minerali come è per i beni paleontologici. Poi che si tengano in considerazione l'aspetto istruttivo e culturale, e si dedichino risorse alla formazione, alla conservazione e alla manutenzione dei musei, perché al museo della facoltà di geologia l'ultimo oggetto deve essere entrato trent'anni fa».

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