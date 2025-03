Fausto Leali, la grinta del mattatore 

Cos’è il tempo? Cinquant’anni e più durano una canzone, la potenza di una voce, in equilibrio sulle note di una chitarra. Ieri si veniva all’Auditorium del Conservatorio di Cagliari per ascoltare la voce di un ottantenne che è quella di un ragazzo. Per fare un viaggio nella storia. Sul palco, Fausto Leali. Ha segnato i quattro volte venti da pochissimo, ma soprattutto ha regalato uno spettacolo unico. La serata di Cagliari è stata finanziata dalla direzione generale delle Politiche Sociali della Regione Sardegna, e voluta dal maestro Lucio Tunis, musicista e direttore artistico dell’associazione di volontariato Arpa, che da oltre vent’anni si dedica con passione all’organizzazione di eventi musicali: «Colevo una serata speciale, accessibile a tutti, a cominciare dal prezzo», ha detto prima dell’entrata in scena del grande artista. E Cagliari l’ha avuta. Leali arriva sul palco e afferra il pubblico per trascinarlo in “Vita”, con un “anche gli angeli” da ricordare.

Tutto d’un fiato

E poi infila uno dopo l’altro i suoi Sanremo, tra “Deborah”, “Mi Manchi”, “A Chi”, e tutti i suoi successi. Musica che per tanti vuol dire ricordi del passato, ma anche emozioni del presente; merito anche di una band eccellente dal punto di vista tecnico e di intrattenimento, e che lo accompagna ad ogni concerto. Leali, poi, dimostra ancora una volta che non sa limitarsi a fare il compitino. Se quelle strofe le ha cantate mille volte, ogni volta lo fa come se fosse la prima, da vero professionista. Sfida platea e galleria a chi canta più forte. Regala tutti i pezzi che l’hanno reso famoso, ma presenta anche il suo ultimo singolo, “Amo tutto”, che ha fatto uscire poco dopo il suo ottantesimo compleanno, applaudito quanto gli altri. Propone pure una lunga serie di cover che fanno onore al suo nome della voce più nera d’Italia, pescando a piene mani da James Brown. E quando è il turno di “Feel Good”, in si fanno prendere dalla musica, ballano, sulla sedia. E Fausto, gioca, scherza; “mi hanno detto: un giorno queste tonalità dovrai abbassarle, ma io non l’ho fatto”. Tra il pubblico, tanti sono cresciuti con lui; ma non mancano figli, nipoti, nuove leve, in auditorium strapieno. Importante anche il ruolo degli artisti sardi che hanno aperto la serata: Gabriella Cambarau accompagnata al pianoforte da Tomaso Deiana, Veronica Mereu, Antonio Lai, Daniela Atza, Giusy Pischedda e Giancarlo Rocca, che hanno ricevuto meritati applausi, fornendo la migliore introduzione. Da batticuore poi il finale, quando Leali duetta più volte con la moglie Germana Schena, in un’armonia di voci che regalano entusiasmo. Un’ora e più vola grazie a tanta energia, ed è lui a ringraziare tutti: «Ogni volta che vengo qui, sto bene».

