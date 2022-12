Fausto Leali e quella voce che ci ha fatto innamorare  

Sedute in terza fila ci sono Rosy Schirru, 58 anni, e Manuela Piparo, 53 anni, che sorridono raggianti. «Ho conosciuto Fausto Leali con il brano “A chi”», dice Rosy, maglioncino rosso chiaro, capelli biondi a caschetto e occhiali. «Appena ho saputo che sarebbe venuto a Cagliari mi sono detta: “non posso assolutamente perdermelo”. Un altro bel momento da vivere dopo il concerto di Bobby Solo». Un momento da godere insieme alla sua amica Manuela. «Il primo brano che ascoltai di Fausto Leali è “Ti lascerò” con cui vinse Sanremo», racconta Manuela. «Ero in attesa di mio figlio Marco che nacque l’8 dicembre del 1989. Quell’edizione del Festival per me fu indimenticabile. Essere al suo concerto è una bella occasione per tornare indietro nel tempo». E sono in tanti a tornare indietro nel tempo quando Leali parte con “Un’ora fa” seguita da un caloroso applauso e da un emozionato: «Grazie amici».

Il soul è parte di lui. Che sia sopra il palco, che sia sotto il palco. Il concerto di Fausto Leali ieri al Centro Congressi della Fiera di Cagliari, organizzato dalla Fondazione Alziator capitanata da Maurizio Porcelli, ha coinvolto centinaia e centinaia di persone che hanno ballato, sorriso e pianto accompagnate da una delle voci più intense della musica italiana. Ci sono i giovanissimi con i propri genitori, le coppie che si sono scambiate i primi sguardi con in sottofondo “A chi”, “Ti lascerò”, “Deborah” e tanti altri pezzi che restano impressi nella memoria.

L’artista

Leali è un affabulatore, dialoga con tutti, concede foto e autografi anche pochi istanti prima di salire sul palco ovvero il luogo che sente più suo e con cui entra in simbiosi: pantaloni neri, scarpe sportive, camicia scura, gilet blu, i suoi lunghi capelli tirati indietro e si comincia con la sua versione del 2016 di “Vita” incisa con Umberto Tozzi.

Rosy e le altre

Sedute in terza fila ci sono Rosy Schirru, 58 anni, e Manuela Piparo, 53 anni, che sorridono raggianti. «Ho conosciuto Fausto Leali con il brano “A chi”», dice Rosy, maglioncino rosso chiaro, capelli biondi a caschetto e occhiali. «Appena ho saputo che sarebbe venuto a Cagliari mi sono detta: “non posso assolutamente perdermelo”. Un altro bel momento da vivere dopo il concerto di Bobby Solo». Un momento da godere insieme alla sua amica Manuela. «Il primo brano che ascoltai di Fausto Leali è “Ti lascerò” con cui vinse Sanremo», racconta Manuela. «Ero in attesa di mio figlio Marco che nacque l’8 dicembre del 1989. Quell’edizione del Festival per me fu indimenticabile. Essere al suo concerto è una bella occasione per tornare indietro nel tempo». E sono in tanti a tornare indietro nel tempo quando Leali parte con “Un’ora fa” seguita da un caloroso applauso e da un emozionato: «Grazie amici».

L’emozione

Si entra nel vivo con “Deborah” pezzo con cui partecipò al suo primo Festival di Sanremo nel 1968 in coppia con l’amico fraterno Wilson Pickett: Leali si allontana dal microfono, occhi socchiusi, poi comincia la sua esibizione: ogni momento viene valorizzato, persino le brevi pause tra una canzone e l’altra. Il suo sofferto «Deborah, mia Deborah» tocca gli animi più sensibili così come il ritornello funkeggiante porta i più vivaci a battere le mani vivacemente. Tra questi c’è Angelo Lai, 66 anni, camicia celeste e gilet fluorescente, musicista che ha suonato poco prima del grande ospite. «Sono abituato a stare sul palco ma essere qui è una grande emozione. Fausto Leali è un pezzo di storia della musica italiana, i suoi brani sono intramontabili». Brani con un giro suadente di archi come “Io camminerò” per cui si leva una voce dal pubblico: «Questa è la canzone mia e di mio marito. Stiamo insieme da 22 anni». Leali sorride: davanti a sé sguardi felici e spensierati anche solo per un istante. Un istante che celebra vecchi amori, momenti di gioia e un tempo che seppur passato vale la pena ricordare. Un istante che dura per sempre.

