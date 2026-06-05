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Domusnovas.
06 giugno 2026 alle 00:29

Fausto Leali è il super-ospite dell’estate 

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Fausto Leali sarà uno degli artisti di punta dell’estate domusnovese.

Anima e vocalità spiccatamente soul, tanto da guadagnarsi l’appellativo di “nero bianco”, il cantante bresciano 81enne salirà sul palco di piazza Matteotti venerdì 3 luglio alle 22 per un concerto attesissimo. Sarà l’occasione per sentire dal vivo e cantare a squarciagola successi intramontabili quali “A chi”, “Deborah”, “Io amo”, “Mi manchi”, “Ti lascerò” (in coppia con Anna Oxa), e per apprezzare quel timbro vocale inconfondibile. Il concerto è permesso dalla partecipazione del Comune al bando regionale “Grandi eventi dello spettacolo”. «Abbiamo optato per una voce stupenda, - spiega l’assessore con delega agli Spettacoli Davide Aru - un big i cui successi sono noti a tutti e quindi in grado di riempire piazza Matteotti ed animare tutto il centro anche a beneficio delle nostre attività ricettive». Da 2 anni Domusnovas è tornata ad essere meta dei grandi nomi della canzone con i vari Omar Pedrini, Tazenda, Sarah Toscano, Anna Tatangelo, Gemelli Diversi e Pippo Palmieri a riscuotere notevole successo. «Tutto grazie ai bandi regionali, - evidenzia l’assessore - con le risorse di bilancio sarebbe impossibile».

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