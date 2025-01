Fausto Leali e il destino «che mi lega, dal 1961, ai palchi della Sardegna» 

Ottanta Natali e non sentirli, anzi, prendersi il tempo per l’emozione di un esordio, perché “Il mio Natale”, il nuovo album di Fausto Leali, arrivato nei negozi in versione cd e in vinile bianco autografato durante queste feste, è il primo disco interamente dedicato al Natale di una carriera iniziata nel lontano ’61, con un 45 giri inciso per iniziativa dell’impresario discografico sardo Gigi Piras. «C’è un destino particolare con la Sardegna», ci ha raccontato Leali, che nel 2022 ha anche cantato un bel duetto in sardo su “Deus ti salvet Maria” con Maria Giovanna Cherchi: «Una bellissima esperienza, con una voce e una persona straordinaria». Intanto, oggi alle 18, il divo sarà in concerto a Golfo Aranci. Appuntamento gratuito in piazza Cossiga. Dove, domani, giorno della Befana, si replica con il Disney Show, appuntamento per grandi e piccini.

L’esordio

«Quando i Natali e i Capodanni, e le Epifanie – diventano tanti si apprezzano e si guardano le cose anche da un altro punto di vista», ha confessato Leali. «Da bambino? Ho vissuto sempre in povertà, ma a Natale sotto l’alberello c’era comunque qualcosa, anche solo una scatolina di caramelle», ha continuato. «Questo disco per me è importante, era da un po’ che non ne facevo uno e questo l’ho fatto con tanto amore e tanta cura». Si sente nelle 10 tracce, dall’atmosfera natalizia, di questo progetto nato dall’idea del manager Pasquale Mammaro, con la supervisione di Renato Tachis di Warner Music e con gli arrangiamenti, preziosi, realizzati insieme al Maestro Luca Chiaravalli. «Abbiamo cercato di rappresentare “Il mio Natale”, quindi l’amore, che tutto muove e che è la mia visione del Natale e dell’atmosfera, che rende speciale quei giorni di festa. Forse abbiamo proprio bisogno di raccogliere quei brandelli di amore».

L’inedito

E non sorprende che l’unico inedito di questo disco della voce black di “Io Amo” si intitoli “Amo Tutto”: un brano dalle sonorità contemporanee, che parla del dare attenzione a quelle cose che diamo per scontate, ma che in realtà sono pure scintille d’amore. «Spero che anche questo pezzo, non proprio natalizio per sonorità, stia bene in un disco di Natale, perché a Natale, almeno per un giorno, l’amore vince su tutto», ha confessato Fausto. «Io però “Amo tutto” sempre e, già dal titolo, questo pezzo, che amo, racconta come è giusto che le cose che ci passano davanti tutti i giorni le pesiamo bene e ce le ricordiamo, perché, alla fine, sono quelle dove si trova la scintilla dell’amore. Ma, soprattutto, ricordiamoci di fare sempre tutto con amore, perché se a muovere tutto non ci fosse l’amore, non si muoverebbe nulla».

Eleganza e rispetto

Sorprende positivamente la misura, con cui Leali e Chiaravalli hanno rivisitato 9 pietre miliari, più o meno natalizie, della musica. Alcuni brani sono quasi cantati in punta dei piedi, mentre in altri Leali dà sfogo alla voce, ma senza funambolismi. «In pezzi come “It’s a Man’s Man’s Man’s World” mi sono scatenato», ha spiegato. «È un pezzo che ci tenevo a inserire, perché dice che l’uomo fa tante cose, ma senza l’amore di una donna è perso. Un messaggio importante sempre, ma in particolare in questo momento». Un momento duro, sotto molti punti di vista, ma nell’attraversarlo Leali non perde la speranza e canta “What a Wonderful World” di Louis Armstrong e “Così Celeste” di Zucchero, un brano che lo riporta ai tempi del Piper: «Che non vi venga in mente di dire che ho copiato! (ride) Quando avevo 20 anni, cantavo R’n’B al Piper, allo Shaker e alla Bussola, che posto, persino Ray Charles ci fece una serata». Infine, spazio ad alcuni dei brani più coverizzati al mondo: “Over The Rainbow” resa famosa da Judy Garland nel film “Il Mago di Oz” e “Hallelujah” di Leonard Cohen, un pezzo quasi abusato nella sua infinita bellezza, ma che Fausto ha saputo rendere con giustezza.

RIPRODUZIONE RISERVATA