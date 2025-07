Fauna selvatica, il piano “gentile” 

Se ad Arbus puntano sull’abbattimento controllato per contenere la fauna selvatica, Guspini punta su un approccio più gentile con misure infrastrutturali di avvertimento. I soldi ci sono già. Cinghiali, daini e cervi soprattutto nel centro urbano di Montevecchio e lungo i tratti stradali limitrofi rappresentano ormai un problema sempre più serio per automobilisti e residenti.

Il piano

«Una delle proposte avanzata da una ditta specializzata, prevede l’installazione di dispositivi su palo capaci di rilevare la presenza di animali nei pressi della carreggiata. In caso di rilevamento, il sistema attiva un segnale luminoso che avvisa l’automobilista, invitandolo a rallentare. In ogni caso, il consiglio è sempre quello di limitare la velocità», spiega l’assessore all’Ambiente, Marcello Serru. Guspini è beneficiaria di un finanziamento regionale di 80mila euro: «Si tratta di fondi destinati a progetti sperimentali per il contenimento e la mitigazione degli impatti. Su indicazione della Regione e in coordinamento con gli altri Comuni coinvolti, stiamo orientando l’intervento verso l’adozione di sistemi di allerta per gli automobilisti e misure di dissuasione per la fauna, con l’obiettivo di ridurre i rischi per la sicurezza stradale e tutelare la cittadinanza», continua Serru.

L’opposizione

Critico il consigliere di minoranza Marcello Pistis: «È una situazione paradossale: due Comuni vicini affrontano lo stesso problema con approcci completamente diversi. Si ottengono fondi per allontanare i selvatici, ma allo stesso tempo c'è chi porta resti di cibo e scarti vegetali per attirare i cervi, scattare foto e girare video in una forma di turismo fai-da-te che contrasta con le dichiarazioni del sindaco Giuseppe De Fanti, contrario a questi comportamenti, e con un’ordinanza comunale tuttora in vigore. Ma nessuno sembra occuparsi del controllo effettivo: l’ordinanza c’è, ma non viene fatta rispettare». Sui social, in effetti, non sono poche le immagini che ritraggono animali e persone con cibo in mano, ignorando ogni norma e mettendo a rischio sicurezza e salute. Pistis rimarca: «Da un lato si asseconda una moda pericolosa, dall’altro si investono risorse pubbliche in sistemi che, con il tempo, potrebbero perdere efficacia. Servono serietà e coerenza, informazione e sensibilizzazione anche come deterrente, non soluzioni di facciata finanziate con soldi pubblici». Serru chiarisce: «L’abbattimento selettivo può essere attivato solo a livello regionale con pianificazione condivisa. Il Comune non ha né competenze dirette né risorse da destinare alla gestione della fauna selvatica».

