Fauna selvatica, è emergenza 

Nelle campagne oristanesi la convivenza con la fauna selvatica sembra una partita persa in partenza. Cinghiali, cornacchie e cervi stanno infliggendo danni pesanti a colture e strutture agricole, mettendo in difficoltà le aziende e moltiplicando i rischi per la sicurezza stradale. Coldiretti Oristano è lapidaria: «Il Piano provinciale di contenimento non basta. Servono basi scientifiche e una strategia regionale capace di intervenire zona per zona, con criteri tecnici e obiettivi misurabili, i soldi a pioggia non servono». Il presidente, Paolo Corrias, aggiunge: «Bisogna ristorare chi ha subito danni, ma è necessario avviare un piano vero che nasca dal confronto fra tutti gli attori del settore, con una regia forte e competente».

I territori

Gli effetti della fauna selvatica cambiano a seconda dell'area. Nelle campagne del Terralbese le devastazioni sono causate principalmente dalle cornacchie: meloni e angurie sventrati e il 50% del prodotto compromesso. Nel Sinis, invece, è la combinazione di cinghiali e cornacchie a fare strage: pomodori, ortaggi e tutti i tipi di coltivazioni sono ridotte a brandelli. Nel Sarcidano il quadro peggiora ulteriormente con l’aggiunta dei cervi, la cui presenza moltiplica il danno a pascoli e recinti.

Interventi

Negli ultimi due anni gli interventi non sono mancati: dalla formazione di circa 170 coadiutori impiegati per cattura, abbattimento e trasferimento di cornacchie e cinghiali, all’installazione di dissuasori acustici e olfattivi, recinzioni rinforzate, fino a metodi di depopolamento. I risultati però restano deludenti: solo negli ultimi 5 anni, gli indennizzi per danni da fauna selvatica ammontano a 348mila euro, di cui 226mila dai cinghiali, causa anche di centinaia di incidenti stradali.«Gli strumenti messi in campo non sono sufficienti a risolvere il problema – sottolinea Corrias – Serve un tavolo tecnico con rappresentanti di agricoltura, ambiente, veterinaria, coadiutori, Regione e Provincia. L’Oristanese sta pagando un prezzo altissimo». Per Coldiretti, continuare con misure generiche equivale a lasciar crescere il caos anno dopo anno. «Non è più il momento di tamponare – conclude Corrias – ma di costruire una strategia che salvaguardi le produzioni, l’equilibrio ambientale e la sicurezza delle persone».

RIPRODUZIONE RISERVATA