«Fauna selvatica, danni milionari e poche soluzioni» 

La denuncia di Coldiretti è chiara: «I danni causati dalla fauna selvatica alle imprese agricole sta assumendo contorni sempre peggiori. Ogni giorno agricoltori e allevatori sardi devono constatare migliaia di euro di perdite di raccolto a causa di cinghiali, cervi, cornacchie, nutrie e cormorani».

Battista Cualbu, presidente di Coldiretti Sardegna, non ha dubbi: «Il problema non solo è ben lontano dalla sua risoluzione definitiva ma, al contrario, si registra in costante aumento se pensiamo al numero di incidenti rilevati sulle nostre strade e al numero di domande presentate come indennizzi dai danni al mondo agricolo».

Anche per questo, aggiunge il direttore regionale Luca Saba «la mobilitazione di Coldiretti Sardegna, aperta con la grandissima manifestazione sulla siccità, proseguirà come da programma nelle prossime settimane, per sensibilizzare su quest’altro grave problema. Per il 27 giugno è previsto infatti un sit-in alle prefetture dei quattro capoluoghi di Provincia Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano, per chiedere l’aiuto dei prefetti davanti a questo ennesimo problema che colpisce il mondo delle campagne sarde - conclude - si deve mettere fine all’inerzia dove non sono stati approvati piani efficaci di contenimento e monitoraggio anche attraverso un ufficio di coordinamento».

