«Combattere l’accettazione e la normalizzazione della non verità»: è l’appello ai giovani dello scienziato Usa Anthony Fauci, ieri laureato ad honorem in Medicina. Circa 500 no vax lo hanno contestato. «Piuttosto che non considerare le loro ragioni – ha detto l’immunologo - forse l’unico approccio è presentare dati scientifici: il primo è il tasso di ricovero e di decesso tra chi si è vaccinato e chi no».