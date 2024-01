Fatture false per quasi due miliardi di euro 

Ancona. In due anni un giro di fatture false da 1,7 miliardi di euro, 140 società fantasma, ora cancellate, che le emettevano per permettere a imprenditori italiani e cinesi di ripulire denaro che veniva trasferito all'estero e poi rientrava in contanti tramite corrieri.

Sono i numeri dell'operazione della Guardia di finanza Fast & Clean, veloce e pulito, come il sistema di banca sotterranea che serviva a lavare ingenti capitali destinati dalle imprese a pagare merce o servizi, in realtà inesistenti, allo scopo di frodare il fisco. È un giro di evasione fiscale da circa due miliardi di euro, con 85 indagati per frode fiscale, quello sgominato dalle Fiamme gialle che hanno eseguito sequestri di conti correnti, auto e immobili per un valore di 350 milioni di euroed effettuato 30 perquisizioni in Lombardia, Veneto, Toscana e Sicilia.

La società cosiddetta cartiera, presentata come fornitrice di merci o servizi ma in realtà senza risorse umane, sede o mezzi, emetteva la fattura falsa e indicava al destinatario gli estremi del conto corrente italiano per il bonifico. Dopo l'accredito, il gestore della ditta-bluff faceva un bonifico estero di pari importo su una banca cinese, per importazioni mai avvenute. Gran parte della somma pagata dall'utilizzatore della fattura falsa e nel frattempo trasferita in Cina, veniva restituita all'imprenditore in contanti tramite corrieri.

