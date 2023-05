Fatturato, arrivi  e posti letto: turismo in ripresa 

«Una stagione decisamente positiva, grazie all’efficacia della promozione turistica e delle bellezze naturalistiche, ambientali e enogastronomiche della nostra provincia. Dobbiamo crescere, rispetto alle altre province siamo ancora indietro ma anche per quanto attiene le strutture ricettive il territorio cresce in quantità e qualità», è il pensiero di Nando Faedda, vicepresidente della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano e presidente della Confcommercio oristanese.

Il fatturato turistico perso nel 2020/21 non sarà facile da recuperare ma i dati 2022 confrontati con quelli del 2019 raccontano che il settore ha ripreso a tirare. I numeri sono positivi: più 3,87 negli arrivi e 3,27 nelle presenze.

I numeri

Complessivamente sono arrivate in provincia 284.677 persone contro 274.82 del 2019. Nonostante le presenze siano aumentate, da 816.823 si è passati nel 2022 a 843.519, la permanenza media anche se di pochissimo è diminuita: 2.98 nel 2019, 2.96 nel 2022. L’anno scorso sono diminuiti gli stranieri, 39% contro il 43% del 2019, e aumentati gli italiani che hanno superato il 60% contro il 57 dell’anno a confronto.

«Dati positivi»

Le strutture

La capacità ricettiva è aumentata di 507 unità, da 1.203 del 2019 a 1.710. In aumento gli alloggi privati, 1.159, quasi raddoppiati rispetto al 2019 affittacamere, gli alberghi, le case e gli appartamenti per vacanze e l’albergo diffuso. In calo i B&B e gli agriturismi. Aumenta del 16% il numero dei posti letto, che da 15.897 salgono a 18.520 di cui l’88% negli alloggi privati.

Gli arrivi

Nel 2022 sono sbarcati 110.308 stranieri che hanno trascorso 329.981 giornate in provincia; 174.369 gli italiani con 513.538 presenze. Il 48 degli italiani (101.426 in totale) arrivati in provincia sono sardi seguiti dai lombardi (18.835); tutte le altre regioni sono al disotto dei diecimila arrivi, con il Molise ultimo con 309 sbarchi. Sono però i piemontesi con il 4.49% a registrare il maggior numero di giornate di permanenza, seguiti dai lombardi con 4,35, i campani 4,20 e i toscani 4,11. Tra gli stranieri in testa la Germania con 31.695 arrivi e 117.766 in calo rispetto al 2019, calano anche i francesi che nel 2019 avevano registrato 23.682 arrivi e 59.933 presenze mentre nel 2022 i dati segnalati dalla Regione indicano rispettivamente 22.033 e 53.010 l’anno scorso. In aumento il numero e le presenze degli svizzeri, crollo dei russi.

