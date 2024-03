Fattorie premiate agli Italy Food 

Prestigioso riconoscimento per l’azienda “Fattorie del Gennargentu” premiata agli Italy Food Awards, svoltisi a Legnano, come miglior caseificio artigianale d’Italia, in collaborazione con Crai e altre 34 aziende sarde. Per la realtà barbaricina, leader nella produzione di salumi e formaggi, tanta soddisfazione. «Siamo felicissimi - dice l’amministratore delegato Massimiliano Meloni - un riconoscimento che ci ripaga dell’impegno quotidiano, in perfetta sinergia col territorio. Lavoriamo solo latte locale e nei mesi scorsi abbiamo ricevuto dal Ministero il bollino di prodotto di montagna». A ritirare il premio i fratelli Riccardo (27 anni) ed Enrico Meloni (25): «Sono orgoglioso che abbiamo deciso di impegnarsi in azienda. Ha vinto il lavoro di squadra». (g. i. o.)

