Fatto in casa: il valore dell’arte domestica 

L'arte e l'importanza del "fatto in casa". A prendere a cuore il tema è il Comune di Mamoiada con l'incontro pubblico "Fatu in domo. L'impresa domestica e il microcredito come motori di sviluppo locale".

Venerdì alle 17, nel Centro di aggregazione sociale di Mamoiada, si parlerà di come l'impresa domestica e il microcredito possano sostenere le piccole realtà imprenditoriali locali e valorizzare i prodotti tipici della Sardegna. Interverranno il sindaco Luciano Barone, l'assessora alle Attività produttive Cristina Pisu, la presidente di Sa Mata, Veronica Matta, il responsabile del Microcredito del Banco di Sardegna, Giuseppe Pirisi. Si tratta di un'occasione per conoscere le opportunità che il microcredito e l’imprenditoria domestica offrono per lo sviluppo locale e la tradizione gastronomica sarda. L’ingresso è gratuito.

Non solo tradizioni culinarie: sempre a Mamoiada, sono state aperte le iscrizioni per la 34esima edizione del premio di poesia Sant'Antoni de su o'u, il premio di poesia in lingua sarda. Le opere dovranno essere dattiloscritte e inviate a Salvatore Ladu via Raffaello Marchi n° 2, Mamoiada, entro e non oltre il 23 maggio in numero di 8 copie per composizione.

