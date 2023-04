«Fatti successi all’esterno, non posso controllare anche fuori dal mio locale» 

«Per noi si tratta di un grave danno di immagine, oltre che economico visto che questo è il periodo in cui si inizia a lavorare bene». Il gestore del Colibrì, Stefano Versace, commenta amareggiato la chiusura per quindici giorni del suo locale nel lungomare Poetto, e si difende dalle accuse.

«Un provvedimento comunicato di sabato non consentendoci di opporci e far valere le nostre ragioni. Fra l’altro a ridosso di un fine settimana e di una festività come quella del 1 maggio per i quali ci eravamo già organizzati, con tanto di accordi con fornitori e dj», racconta Versace. «Il mio non vuole essere un attacco alla Questura e alle forze dell’ordine», precisa, «però gli episodi ai quali si fa riferimento, almeno quelli durante la scorsa estate, si sono verificati quando il locale era chiuso», la versione del gestore. «Il 22 luglio e il 10 agosto non abbiamo aperto, gli eventi serali sono stati organizzati solo il sabato. Basterebbe risalire alle locandine delle varie serate dei locali della zona per capire che gli episodi non possono essere imputati al Colibrì».

Accuse respinte anche per quanto riguarda aggressioni e rapine verificatesi di recente. «Si parla di episodi nei pressi del nostro parcheggio, io però non posso rispondere di quello che succede quando non siamo presenti nel locale», aggiunge Versace. «Potevano anche essere dei clienti che avevano consumato da noi e si sono trattenuti lì, ma se dopo la chiusura avvengono aggressioni fuori dal chiosco non posso risponderne io, non sono tenuto a restare sino all’alba finché tutti non rientrano a casa», ribadisce l’uomo. Per il locale si tratta della seconda chiusura nel giro di un anno. «Ho fornito agli inquirenti le registrazioni delle telecamere e il contatto della vigilanza notturna, mi avevano assicurato che il locale non avrebbe subito conseguenze e invece oggi all’improvviso ricevo questo provvedimento: tutto ciò è scoraggiante».

RIPRODUZIONE RISERVATA