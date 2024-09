Fatidico sì a Porto Corallo per una coppia di turisti 

Da tanto tempo in giro per il mondo, per lavoro e per scoprire luoghi meravigliosi. Poi, lo scorso anno, sono capitati a Villaputzu. Per Gianluca Petrilli, un “global field engineering” nel mondo delle bevande originario di Velletri (risiede a Parma) e Veronica Maria Rozas Quiñones, peruviana, non ci sono stati dubbi: «Villaputzu è bellissima, ci sposeremo qui». Detto fatto: pochi giorni fa la coppia è convolata a nozze sulla spiaggia di Porto Corallo, in località Porto Tramatzu. Ad unirli in matrimonio, celebrato con rito civile, la consigliera comunale di minoranza Roberta Pisanu: «Li ho conosciuti nel 2023 - racconta Pisanu - quando per la prima volta hanno visitato Villaputzu. Lo sposo è amico di mio marito, si sono incontrati in Messico per lavoro dieci anni fa. Sono venuti a trovarci per il battesimo della mia bimba, si sono innamorati del paese e mi hanno chiesto di celebrare il matrimonio. Per me è stato un onore e un piacere». Durante il matrimonio c’è stata anche una diretta streaming con il Perù per consentire ai parenti della sposa di poter assistere alla cerimonia. «C’è stato un mix di tradizioni - raccontano emozionati Gianluca e Veronica - dal piatto di riso e grano al taglio della torta preceduto da un discorso dei testimoni, come da tradizione peruviana. Siamo felicissimi». Villaputzu, negli ultimi anni, è sempre più meta di matrimoni di non residenti grazie anche alle tante location esterne individuate dall’amministrazione comunale.