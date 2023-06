«Fatemi correre a Oristano» 

Qualificarsi per gli Assoluti italiani di Molfetta (28-10 luglio), andare ai mondiali di Budapest (agosto) con la staffetta 4x100 azzurra. Lorenzo Patta ha bene in mente i prossimi obiettivi, ma in cuor suo coltiva un sogno. Correre a Oristano, nella pista appena rifatta. «Per allenarsi è ottima, il problema è che non ha ancora l’omologazione per le gare e questo è ciò che mi dispiace di più. Uno dei miei sogni è poter correre nella pista di casa, magari in un bel meeting tipo il “Terra sarda”, che ho visto solo nei filmati che mi fa guardare il mio allenatore», dice il velocista delle Fiamme Gialle, reduce dal secondo posto con la 4x100 ai campionati europei a squadre, con un 38”47 che non li ha soddisfatti.

Questo secondo posto non l’avete celebrato tanto. Quanto vale?

«Io sono uno di quelli che non l’ha celebrato. Poi a freddo, pensando ai problemi che abbiamo avuto ci stava anche. Ma siamo arrivati con l’obiettivo di qualificarci definitivamente per i Mondiali. Abbiamo avuto una terza opportunità e non l’abbiamo sfruttato la terza opportunità e questo un po’ mi rode. Vedendo il bicchiere mezzo pieno, con il secondo posto abbiamo portato molti punti alla squadra».

Quante volte l’avete provato quel cambio con Ceccarelli?

«Calcolo facile. Una volta in questo raduno e un’altra in quello di aprile: due volte. È venuto un po’ schiacciato ma abbiamo voluto fare cambi in sicurezza, prendendo meno rischi proprio perché l’avevamo provato poco. Poteva venire più veloce ma non era male. L’importante è arrivare in fondo».

La sua freddezza sui blocchi sta diventando proverbiale. Qual è il segreto?

«Non c’è un segreto, molto lo fa il mio carattere. Sono una persona molto calma, tranquilla. Però questa volta ero un po’ agitato. Ho visto Fausto farsi male di fronte a me, mi sono immedesiato pensando ai miei infortuni. Ma una volta sui blocchi ho fatto quello che devo: stare calmo, partire bene, correre forte e consegnare il testimone nel miglior modo possibile».

L’Italia è al sesto degli otto posti per i Mondiali: quale nazione tra quelle che sono dietro dobbiamo temere di più?

«Direi Cina Giappone Nigeria quelle che ci possono “fregare”. Vediamo cosa faranno e ci organizzeremo di conseguenza. Di sicuro non siamo tranquilli con questo tempo. Per questo motivo volevamo chiudere la pratica in questa gara: credo che un 38”20 forse sarebbe stato sufficiente. Già con il 38”33 di Parigi (cancellato da una squalifica, ndr ) avremmo guadagnato una posizione importante».

E inserire un altro tentativo?

«Il mio pensiero principale ora è fare il minimo per gli italiani, ma se ci fosse tempo sarebbe bello, magari facendo qualche prova. Il problema è che il tempo materiale è pochissimo».

Il minimo per quale distanza?

«Quest’anno l’obiettivo sono i 100 metri e mi serve un 10”25: è impegnativo, correndo senza vento a Savona avrei chiuso la pratica ma purtroppo c’era vento, +2,5 metri, sia in batteria, sia in finale. Poco prima le ragazze avevano corso con +1,0, questione di attimi…. Ci proverà domenica in Svizzera»

Ma a questa staffetta pesa l’oro di Tokyo?

«Parlo per me: io ho proprio cercato di rimuoverlo, sennò non riesci ad andare avanti. Ho cercato di fare come se non fosse successo ma è complicato, essendo un oro olimpico. Visti i risultati della scorsa stagione direi che hanno pesato più quelli della medaglia. Non erano uscite del nostro livello».

Tortu a Chorzow ha detto: “Dovevamo fare tutti un po’ meglio”.

«Concordo assolutamente. Dovevamo e potevamo. A partire dai cambi, stare più concentrati. L’infortunio di Fausto ci ha un po’ destabilizzato.

Intanto il Cagliari è tornato in A...

«Verrò a vederlo qualche volta, ma eviterò Cagliari-Roma. In quel caso tiferò... per lo sport», e ride. Le sue simpatie giallorosse non sono un mistero ma un sardo contro il Cagliari non può proprio tifare.

