«Fateci aprire l’ittiturismo a Marceddì» 

Il Consorzio pesca Marceddì grida allo scandalo e denuncia l'inerzia della Regione e non solo: «Nonostante anni e anni di solleciti pressanti per l'apertura di un ittiturismo a Marceddì, ancora non ci hanno dato alcun tipo di risposta».

La storia

Tre anni fa, il Consorzio aveva ottenuto un finanziamento di 50mila euro per l’apertura di una struttura nei caseggiati presso la terza peschiera di Marceddì. «Tutto sembrava fatto – spiega il presidente, Antonio Loi - invece si è scoperto che la Regione non ha ancora pagato l'esproprio di un pezzo di terreno al legittimo proprietario, proprio in quei caseggiati. Per colpa di questo comportamento incomprensibile abbiamo dovuto restituire il finanziamento e di conseguenza abbiamo perso la possibilità di aprire una struttura di grande importanza sia per il consorzio che per la comunità, visti i numerosi nuovi posti di lavoro che si sarebbero creati, fondamentali per la nostra collettività. Una cosa vergognosa che ancora oggi dopo 30 anni non sia stato pagato il dovuto al proprietario di quel terreno».

Un’altra struttura

Ma i problemi non finiscono qui, il consorzio, dato che il primo tentativo non è andato in porto, ha cercato un altro modo per poter riuscire ad aprire un ittiturismo. Da circa un anno e mezzo ha mostrato interesse agli uffici regionali per lo stagno e la struttura di “Pauli Biancu Turri” che in passato dava circa 12 posti di lavoro. «Oggi la struttura versa in completo stato di abbandono – si legge in un comunicato del consorzio - non ci lavora nessuno e dal 30 novembre dello scorso anno non ha alcuna gestione in quanto la concessionaria, la coop San Domenico, è stata cancellata dall'albo delle società cooperative e dagli organi di competenza con un ultimo bilancio risalente al 2016».

I silenzi

Nonostante il Consorzio abbia da tempo mostrato interessato a gestire la struttura, da parte della Regione non arriva alcuna risposta.«Questo è un grido di allarme per la giustizia e la trasparenza nel settore – afferma Loi - Noi abbiamo tutti i requisiti e le carte in regola per poter avere questa struttura, ma ci stanno ignorando e vogliamo capire il motivo. Non è giusto che ci vietano di dare posti di lavoro a giovani del territorio senza un reale motivo. Una cosa è certa, la vicenda non finisce qui, sino a quando non saremo ascoltati continueremo a lottare».

