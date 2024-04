«Fate presto, siamo allo stremo» 

Hanno paura, anzi terrore, di fare la fine dei loro colleghi di viale Trieste, costretti a chiudere l’attività commerciale a causa dei lavori. I commercianti di via Roma sono allo stremo. Polvere, rumore, sporcizia e, soprattutto, zero clienti e parcheggi a causa del cantiere per la realizzazione della promenade verde progettata dall’architetto Stefano Boeri. La consegna era prevista entro quattro mesi dal 23 marzo dell’anno scorso, quando l’area è stata recintata, ma a oggi l’opera sembra ancora in alto mare. I problemi non sono mancati, così come gli intoppi che hanno fatto slittare a non si sa quando la consegna dell’opera, facendo aumentare l’angoscia di chi nei portici del quartiere Marina vive o lavora.

Clienti in Fuga

Vittoria Spano è la titolare dell’omonima farmacia al numero 99. «Questo cantiere infinito sta creando mille problemi a noi e ai nostri pazienti, in fuga da via Roma. Il lato negativo più importante è rappresentato dalla mancanza di parcheggi, inoltre con la strada chiusa nessuno si avventura nel budello che porta al cantiere». Facile immaginare un drastico taglio degli incassi. «Il volume d’affari si è quasi dimezzato», afferma la farmacista. Cosa chiederebbe a chi a giugno conquisterà Palazzo Bacaredda? «Una cosa su tutte, che faccia finire il prima possibile i lavori e nel frattempo far curare con maggior rigore la pulizia e l’igiene dei portici, invasi da cicche, cartacce e polvere. Pensate – aggiunge – che di notte nella nostra vetrina dorme un disperato».

Lavori infiniti

Giancarlo Rolla è il proprietario della storica gioielleria al numero 97. «Hanno ridotto la strada a mano della metà. I lavori sembrano infiniti, ci avevano detto che tutto si sarebbe concluso entro settembre dell’anno scorso ma così non è stato. Arrivati a questo punto, l’unica cosa che speriamo è che prima o poi finiscano. Mi chiedo perché il giardino di piazza Matteotti è stato terminato in pochi mesi e qui la fine sembra non arrivare mai». Sulla stessa linea l’edicolante all’incrocio con via Napoli, che preferisce non vedere il suo nome sul giornale. «Ormai teniamo aperto solo per prendere polvere».

Al rallentatore

Elisabetta Fiorenza è la proprietario di un negozio di artigianato sardo. «Via Roma è diventata il salotto sporco della città: sotto i portici rifiuti di tutti i generi. Un rafforzamento delle operazioni di pulizia sarebbe stato quanto meno scontato e necessario». La commerciante mette l’accento sui tempi. «Non capisco perché per un cantiere in una zona così importante siano impiegati pochi operai. A dir la verità poco prima delle elezioni regionali il loro numero è aumentato, ma subito dopo tutto è tornato nella normalità». Cosa chiederebbe al prossimo sindaco o sindaca? «Di restituire il più presto possibile la strada ai cagliaritani e ai turisti. E poi, altro che bosco, vogliamo vedere il mare e non gli alberi».

Bilanci in rosso

Claudio Trepiccione è il proprietario di Caprizza. «In questi nove mesi i nostri affari sono saltati. Qui non passa più nessuno, perdiamo circa 40.000 euro al mese. Abbiamo 25 dipendenti che vanno pagati, così come paghiamo tutte le tasse comunali. Eppure la pulizia lascia a desiderare, siamo invasi da topi e blatte». Oltre il danno la beffa. «Dopo la chiusura, alle 2 del mattino, sono costretto a lavare il pavimento di fronte all’attività con macchinari speciali. Chiediamo almeno più tolleranza sui parcheggi da parte della Polizia locale».

RIPRODUZIONE RISERVATA