«Fate presto o moriamo senza lavoro» 

Cinquecentomila euro. Questa la cifra stanziata dalla Regione in favore delle attività di via Dettori colpite dalla chiusura della strada dallo scorso 8 gennaio. Ma quando i ristori effettivamente arriveranno ai commercianti, resta ancora un’incognita. La preoccupazione cresce col passare delle settimane: da una parte c’è un cantiere fantasma, dall’altra il silenzio dell’amministrazione. «Abbiamo chiesto un incontro al Comune per capire come partecipare ai bandi per ottenere i ristori», spiega Alessandro Olisterno, titolare del Maverick, accanto al cantiere di via Dettori. «Siamo in difficoltà, non solo perché con la strada chiusa è diminuito il “flusso” delle persone ma anche perché noi, per esempio, avevamo il magazzino in via Dettori dove conservavamo la merce che adesso dobbiamo acquistare non più per multipli, e questo comporta un aggravio dei costi», aggiunge.

Basta fare un giro a qualunque ora del giorno e della notte per rendersi conto della disperazione dei commercianti della zona. A mezzogiorno (ieri) in piazzetta Savoia ci sono solo due cani con i padroni. «Non viene più nessuno», dice Raimondo Carboni, del Caffè Savoia. «Andiamo avanti», conclude. Poi l’appello: «Fate presto, riaprite via Dettori». ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA