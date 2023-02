«Fate più sesso» Perché il mondo vive una nuova epidemia 

Peccato però che se ne faccia sempre meno. Il NYT cita i dati relativi agli Stati Uniti, dove, negli ultimi 30 anni, per uomini e donne di ogni età ed estrazione sociale la curva dell’eros ha iniziato una inesorabile discesa. Basti pensare che, in base a un’indagine del General Social Survey, un quarto degli americani ha ammesso di non aver fatto sesso nemmeno una volta nel corso del 2021. E ancora: negli anni Novanta circa la metà degli americani faceva sesso una o più volte alla settimana. Ora la percentuale è scesa sotto il 40 per cento.

«Fate più sesso, per favore». È l’invito da una delle testate giornalistiche più note e autorevoli del mondo: il New York Times. A firmare l’accorato appello – che ha fatto molto scalpore - è Magdalene J. Taylor, autrice che si occupa di sesso e cultura e che parte da un semplice assunto: fare l’amore è bello e fa bene alla salute. Ed è anche una «parte fondamentale del nostro tessuto sociale».

Curva in discesa

Peccato però che se ne faccia sempre meno. Il NYT cita i dati relativi agli Stati Uniti, dove, negli ultimi 30 anni, per uomini e donne di ogni età ed estrazione sociale la curva dell’eros ha iniziato una inesorabile discesa. Basti pensare che, in base a un’indagine del General Social Survey, un quarto degli americani ha ammesso di non aver fatto sesso nemmeno una volta nel corso del 2021. E ancora: negli anni Novanta circa la metà degli americani faceva sesso una o più volte alla settimana. Ora la percentuale è scesa sotto il 40 per cento.

Sempre più soli

Ma non è l’unico dato a certificare quella che la Taylor definisce una vera e propria «epidemia di solitudine» che attraversa e caratterizza i nostri tempi.

Non diminuisce, infatti, solo la frequenza con cui ci si scambia effusioni, ma anche le relazioni di coppia e le convivenze sono in calo, così come il tempo trascorso con mariti, amanti e partner in generale. E anche con gli amici gli uomini e le donne contemporanei sembrano faticare ad avere interazioni. Secondo uno studio del Survey Center on American Life il numero di americani che riferiscono di non avere amici intimi è quadruplicato dal 1990, mentre una ricerca condotta dal Census Bureau ha dimostrato che un americano medio nel 2021 ha trascorso il 58 per cento di tempo in meno con gli amici rispetto al 2013.

Pandemia e tecnologia

Si preferisce insomma, sempre di più, starsene per conto proprio, rifugiarsi, dopo il lavoro, nella propria casa o nella propria camera, lontano dalla gente, dagli impegni mondani, dal divertimento. E, quindi, dall’amore e, più in generale, dalle emozioni. Una tendenza acuita, ovviamente, sia dai lockdown, dalle restrizioni e dal distanziamento sociale imposti durante la pandemia di Covid-19 sia dalla “schiavitù” e dall’assuefazione generate dalla tecnologia, dagli smartphone, dai tablet e dalle piattaforme di intrattenimento. Con gigantesco e surreale paradosso: tramite i social media si fa a gara ad avere il maggior numero di follower e amici virtuali, si condividono i dettagli della propria vita e dei propri pensieri, ma – nella realtà – i legami si stanno allentando e i rapporti interpersonali veri e concreti si stanno riducendo al lumicino.

E in Occidente?

L’articolo si basa sulla realtà americana. Ma il mondo occidentale tutto, Italia compresa, sembra – purtroppo – andare nella stessa, desolante direzione. Ed ecco il perché dell’appello a fare più sesso. «L'epidemia di solitudine può essere un problema sociale, ma può essere risolto, almeno in parte, nelle nostre camere da letto», sostiene Magdalene J. Taylor. «Quelli di noi in grado di fare più sesso dovrebbero farlo». Alla luce dell’andazzo preso dalla società contemporanea, infatti, si tratta di una “rara opportunità di fare qualcosa per il miglioramento del mondo che ci circonda che non implica altro che indulgere a uno dei piaceri più essenziali dell'umanità». Ancora, prosegue Taylor, rivolgendosi direttamente ai lettori: «Fare più sesso è sia un modo di vivere sano – e il tuo medico potrebbe essere d'accordo - sia una dichiarazione politica». Certo, «non tutti quelli che vogliono fare più sesso sono in condizione di poterne fare di più facilmente. Disabilità, convinzioni religiose, asessualità e qualsiasi insieme di restrizioni e responsabilità quotidiane riducono o precludono il sesso a molti. Inoltre, potrebbero esserci alcuni che, semplicemente, non lo vogliono più fare. Ma anche quelli che non faranno più sesso dovrebbero evitare l'apatia». Il sesso infatti è intrinseco a una società costruita sulla connessione sociale e, in questo momento, proprio a causa dell’epidemia di solitudine e dell’apatia, sempre più cronica e generalizzata, stanno crollando non solo le nostre vite sessuali, ma anche i nostri rapporti umani e interpersonali.

Proprio per questo, sentenzia il New York Times, «oggi qualsiasi persona capace dovrebbe fare sesso, il più possibile, il più piacevolmente possibile e il più spesso possibile».

