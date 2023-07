«Fate più dossi e installate gli autovelox» 

Restano molto gravi le condizioni della donna di 83 anni travolta da uno scooter mercoledì sera in via San Gottardo mentre attraversava sulle strisce e ora ricoverata in coma all’ospedale Brotzu.

La sicurezza

Un incidente che ha immediatamente riacceso il dibattito sulla sicurezza delle strade di Monserrato. Benché siano stati installati numerosi attraversamenti rialzati, c’è chi chiede che se ne aggiungano altri. «Il punto in cui è avvenuto l'incidente ne è privo, mentre nel resto di via San Gottardo ce ne sono diversi», ricorda Monica Piludu, abitante della zona che si dice scossa per quanto accaduto. «Proprio dove non c’era, è successo l’investimento. Perciò sarebbe bene se ne realizzasse uno anche in quel punto. Vedo spesso le auto e le moto che, appena trovano un punto che non ha le strisce rialzate, accelerano».

Gli autovelox

Aurelio Manca, invece, chiede gli autovelox: «Soprattutto nelle strade come via San Gottardo, via San Valeriano, via Riu Mortu e via Giulio Cesare. Ok le strisce rialzate, ma siccome la gente rallenta solo all’ultimo, quando ormai è sul dosso, gli autovelox sarebbero un deterrente ancora più efficace. Intendo quelli fissi, perché devono vigilare 24 ore su 24». C’è chi crede che molti di coloro che corrono nelle strade monserratine provengano da fuori: «In città tutti sanno che ci sono telecamere quasi ovunque, come giusto che sia; invece chi viene da Cagliari o da altre città dell’area metropolitana lo ignora», osserva Fabiana Castelli. Per questo, «occorre far sapere anche a chi transita a Monserrato, che qui non si scherza: se infrangi il codice della strada paghi salatamente». Per Bernardo Scalas, occorrono anche «dissuasori di velocità poco prima delle strisce pedonali, che queste siano rialzate o meno. Certo, se ci fosse una combinazione delle due cose sarebbe ancora meglio».

Le misure

Il Comune, da parte sua, non sta a guardare. «Continueremo a realizzare strisce rialzate», promette l’assessore ai Lavori pubblici Raffaele Nonnoi, che aggiunge: «Ce n’è uno poco prima di dove è avvenuto l’incidente, posizionato in prossimità di una scuola e di attività commerciali, proprio perché c'è un maggior flusso di pedoni. È uno dei cinque che abbiamo realizzato poco meno di tre mesi fa. Come amministrazione ogni anno ricerchiamo e stanziamo delle risorse per mettete in sicurezza i nostri cittadini. Siamo stati i primi a realizzare strisce pedonali intelligenti che si illuminano al passaggio del pedone. Ci auguriamo che la sfortunata concittadina si riprenda al più presto».

