«Fate luce sulla morte di Natalie» 

Una morte inaccettabile. Natalie Tanda, otto anni, sarebbe dovuta tornare a casa poche ore dopo, e poi tra i banchi di scuola, dove l’aspettavano i suoi compagnetti e le maestre. Operata alle tonsille, è morta per emorragia, il giorno della dimissione dall’ospedale. Hanno provato a rianimarla per due ore. L’autopsia verrà eseguita da personale esterno, non può essere affidata a medici collegati all’azienda sanitaria sassarese. Ieri le sale operatorie si sono fermate, l’ospedale intero è paralizzato per una morte assurda.

Tonsillectomia

Un intervento banale, in un ospedale che in questo anno è molto cambiato, con una struttura di primo livello che si allontana ogni giorno di più e un reparto di Rianimazione preannunciato in pompa magna, accreditato lo scorso marzo e mai aperto, perchè “mancano i rianimatori”. «I rianimatori del Civile sono utilizzati in Anestesia – dice Mario Bruno, ex sindaco di Alghero, da sempre in prima linea nella battaglia per la sanità algherese – Una mole di lavoro insopportabile, che ha già dimezzato la forza disponibile, in cinque sono in malattia. Così non si può reggere un ospedale».L’adeguatezza della struttura e dell’assistenza potrebbe essere uno dei filoni su cui viaggerà l’inchiesta della Procura.

L’inchiesta

I genitori di Natalie sono già stati sentiti dai carabinieri del Nas, che hanno sequestrato anche le cartelle cliniche. Dovranno aspettare qualche giorno, prima di accompagnare la figlioletta nel suo ultimo viaggio: la data dell’autopsia non è stata ancora fissata. Dovrà fare luce su passaggi importanti: chiarire se l’intervento è stato eseguito bene, se il monitoraggio della bimba, ricoverata in Otorinolaringoiatria, è avvenuto secondo protocollo; se alle prime avvisaglie dello choc (avvenuto durante il pasto, quando la piccola ha iniziato ad avere conati di vomito), sono stati allertati tempestivamente gli anestesisti e la sala operatoria. Il sanguinamento era posteriore, i bambini non si rendono conto come gli adulti che qualcosa non va, i controlli devono essere assidui. Ad assistere la famiglia di Natalie saranno gli avvocati Marco Costa e Romina Caula. Nessun indice puntato: «La famiglia vuole solo sapere cosa è successo, se la morte della loro bambina si poteva evitare – dice l’avvocato Costa – Ora però tutti gli sforzi sono nell’affrontare un indicibile dolore. Se metteremo un perito di parte? Aspettiamo prima di vedere chi verrà nominato dal tribunale. L’esito dell’autopsia sarà decisivo». Un anno fa il sindacato anestesisti aveva ricordato alla Asl n.1 la criticità degli interventi pediatrici: il Civile aveva rallentato l’attività per lavori di ristrutturazione e aveva perso pezzi.

Criticità

«Il pediatra da h24 si è ridotto a h12, dopo le 20 non ce n’è più uno – commenta Bruno – Lo stesso dicasi per il cardiologo. Figure fondamentali, nella gestione di una struttura come questa».Con quello che c’è si fanno miracoli. «La struttura di Rianimazione non solo è pronta ma è stata addirittura accreditata lo scorso marzo - ricorda Bruno – Accreditata eppure mai aperta: quello a cui si assiste da tempo è il progressivo smantellamento dei due ospedali. Il Marino, struttura Aou, è la copia sbiadita di quello che fu; il Civile, struttura Asl, è ben lontano da diventare un ospedale di primo livello, dove serve la Rianimazione e l’Ortopedia. In tutto questo, assistiamo anche all’anomalia di un reparto ospedaliero, Anestesia, diretto da una universitaria, non si capisce in quale ottica. A questo punto, data la sinergia ufficiosa, l’università potrebbe dirottare qualcuno dei suoi cento anestesisti sull’ospedale di Alghero, considerata la perenne emergenza. Di cui si parla solo quando succede l’imponderabile».

