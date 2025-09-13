VaiOnline
Bauladu.
14 settembre 2025 alle 00:24

«Fate l’area sportiva o blocco il cantiere» 

Zara: rispettate l’accordo per i lavori della galleria ferroviaria 

La convenzione approvata in Consiglio comunale ad aprile scorso era chiara: in cambio della realizzazione del campo base con all’interno un dormitorio per circa quaranta operai, una sala mensa, un’infermeria e uffici, in via Berlinguer a Bauladu doveva essere realizzata una cittadella sportiva con campo da calcio, da tennis e da bocce con gli spogliatoi. Per ora però tutto questo è rimasto sulla carta, ecco perché il sindaco dà un ultimatum alla ditta.

Il patto

La realizzazione dell’impianto sportivo era il “prezzo” che doveva pagare la Manelli spa, l’impresa che a Bauladu già da mesi ha iniziato i lavori per la realizzazione della galleria per conto di Rete ferroviaria italiana e Regione: tre chilometri che partiranno da Solarussa per arrivare fino alla parte alta del paese, in località Novanzanus. Un progetto finanziato due anni fa con 124 milioni di euro del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

La storia

L’impresa tempo fa ha chiesto al Comune di avere in concessione un’area dove poter installare un “campo base”, pagando ovviamente un canone annuale per la durata dei lavori, 5 anni. Il sindaco aveva deciso di concedere un’area nella periferia del paese, in via Berlinguer. In cambio nessun affitto ma un’area sportiva per la comunità.

«I lavori per la realizzazione della galleria sono iniziati già da un po’ ma nulla di ciò che prevedeva la convenzione è stato fatto, se non un intervento di ristrutturazione negli spogliatoi - dice Ignazio Zara - Eppure tutto doveva svolgersi in contemporanea. Lunedì invierò alla ditta una nota per avere subito un incontro. In realtà sarà un ultimatum: la ditta dovrà iniziare subito la realizzazione della cittadella sportiva o il campo base dovrà essere smantellato. Anche a maggio avevo sollecitato l’inizio dell’intervento ma nulla. I miei cittadini da questo progetto devono guadagnarci».

L’opera contestata

L’obiettivo con la realizzazione della galleria è quello velocizzare la linea ferroviaria San Gavino-Sassari-Olbia. Saranno ridotti i tempi di percorrenza grazie all’innalzamento della velocità a 160 chilometri orari, recuperando circa tre minuti. Il sindaco Zara però non ha mai nascosto di essere contrario al progetto che, una volta eletto, si è trovato nella scrivania.

«Ho sempre parlato di rischi ambientali e proprio da poco, durante i lavori, è stata intercettata una falda acquifera». Non solo ambiente però. «Durante i lavori di scavo sono stati trovati già diversi reperti, soprattutto vasellame di epoca nuragica - spiega il sindaco - Fortunatamente sul posto è sempre presente un’archeologa».

RIPRODUZIONE RISERVATA

