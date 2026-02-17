VaiOnline
Pediatria
18 febbraio 2026 alle 00:24

Fate attenzione alla tosse secca 

Pericoli per i bambini?

È la malattia cronica più diffusa nei bambini, frequente motivo di assenze scolastiche e visite in pronto soccorso, in cui infiammazione e aumentata reattività dei bronchi causano ostruzione delle vie aeree. In molti casi si associa ad allergie. I sintomi sono spesso scatenati da infezioni virali, allergeni o esercizio fisico, e comprendono tosse secca persistente (anche notturna), respiro sibilante e difficoltà respiratoria. La diagnosi si conferma con spirometria, che si esegue dai 5-6 anni di età. La terapia serve a ridurre il numero di crisi, con farmaci da assumere ogni giorno (come i corticosteroidi inalatori) e altri (broncodilatatori) solo al bisogno. Esistono ulteriori terapie per i casi più gravi.

