«Fate arrivare l’acqua nelle nostre case»  

In piazza per rivendicare un diritto essenziale, l’acqua potabile nelle proprie case, negato da oltre 30 anni. A reclamarlo sono gli abitanti delle comunità lungo la Statale 125, il villaggio delle Rose, dei Gigli, delle Mimose, il borgo di San Paolo, di San Gregorio, le località Pixina Nuxedda e Monti Nieddu, la borgata di Tasonis. Una popolazione di tremila persone che non ha mai avuto la rete idrica, costretta ad andare avanti con invasi e pozzi privati, oggi quasi del tutto prosciugati a causa della siccità. Ieri mattina in tanti si sono radunati a Cagliari in Piazza Palazzo, di fronte alla Prefettura, per una manifestazione di protesta.

Le ragioni

«Il 13 maggio abbiamo inviato una Pec ai comuni di Maracalagonis, Quartucciu e Sinnai, affinché domandassero alla Regione di dichiarare lo stato di emergenza idrica. Nessuna risposta. Oggi siamo qui per chiedere al Prefetto di intercedere con gli enti preposti», spiega Patrizia Lai, tra i portavoce della protesta iniziata alle 11. Intorno a lei taniche vuote usate come tamburi, fischietti, striscioni eloquenti: «Senz’acqua non c’è futuro». E una frase ripetuta a gran voce: «Vogliamo l’acqua». «Il problema è innanzitutto sanitario, perché l’acqua che usiamo ora non è potabile e spesso è verdastra o marrone e maleodorante», continua Lai. «E poi di carattere sociale: la quasi totalità della popolazione è costretta ad approvvigionarsi acquistando autobotti di acqua potabile, spendendo un minimo di 300 euro al mese. Una spesa non solo difficile da sostenere ma surreale considerando che parliamo di un bene primario».

Le richieste

Sono due, le principali: una soluzione tampone che permetta di acquistare le autobotti a prezzi calmierati e, soprattutto, l’inizio dei lavori per la costruzione di una rete idrica. «Esigiamo gli stessi diritti degli altri residenti nella città metropolitana. La siccità sta prosciugando i pozzi e gli invasi che fin qui ci hanno permesso di sopravvivere, e sappiamo che la situazione è destinata a peggiorare col cambiamento climatico», sostiene Ivan Vacatello, vicepresidente del comitato Green Community Sette Fratelli che ha organizzato il sit-in. «In Regione è già stato creato un tavolo tecnico, chiediamo che venga potenziato e le sue attività velocizzate, così da far partire interventi strutturali».

L’incontro

Si è concluso con la promessa che da Palazzo Regio verrà inviata una comunicazione alla presidente Todde per sensibilizzare sul problema. Intanto il sindaco Massimo Zedda, dialogando con i manifestanti, si è detto disponibile ad allacciare un’ipotetica futura rete idrica alla diga di Corongiu, di proprietà del Comune di Cagliari. Il progetto per la rete sarebbe anche già stato presentato alla Regione dai tre Comuni coinvolti, Maracalagonis, Quartucciu e Sinnai. Da quest’ultimo fanno inoltre sapere che una volta insediata la Giunta, di concerto con le altre due amministrazioni, verrà finalmente richiesto l’agognato stato d’emergenza.

