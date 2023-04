Fatale lo schianto tra auto e moto 

Incidente mortale ieri sera all’incrocio tra la vecchia strada per Alghero e una delle traverse della Landrigga, frazione a circa otto chilometri da Sassari. A perdere la vita Roberto Denti, 53 anni, alla guida di una moto che, per cause ancora da accertare, ha centrato lo sportello posteriore di una Renault Dacia Duster guidata da una donna.

Terribile impatto

Secondo una prima ricostruzione, ancora da confermare, il centauro, in sella a una Bmw 1200 Gs, stava risalendo verso Sassari intorno alle 18.30. La strada attraversata dalla vittima è un lungo rettilineo su cui incrociano diverse intersezioni e strade vicinali. Da una di queste, per la precisione quella di Li Curuneddi, la donna, al volante della vettura, sarebbe uscita per immettersi anche lei nel percorso diretto verso il capoluogo turritano. In quel momento sarebbe avvenuto l’impatto, talmente violento da sbalzare Denti per una decina di metri prima di finire sull’asfalto e far compiere quasi un testacoda all’automobile.

Soccorsi inutili

Niente da fare per il 53enne nonostante i tempestivi soccorsi dell’ambulanza del 118 e degli agenti della polizia locale di Sassari che ora indagano sulla dinamica dell’accaduto. Non ci sarebbe nessun segno di frenata sull’asfalto, a quanto risulta dopo i primi accertamenti. A dare la misura della forza dello scontro mortale, c’è l’evidenza di una moto distrutta. Anche la Renault di colore nero presenta sulla fiancata il segno della tragica collisione, con la lamiera rientrata, e piegata, sullo sportello posteriore. Ora inizieranno gli accertamenti per chiarire eventuali responsabilità affidati alla polizia municipale sotto la direzione del magistrato di turno. L’incidente di ieri conferma la pericolosità di alcuni tratti viari delle strade del Sassarese.