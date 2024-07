Fatale caduta dalla moto, muore un operaio di Olbia 

Un volo tragico sull’asfalto butterato della Provinciale 10, è morto così l’operaio olbiese Maurizio Pirredda. L’uomo, 53 anni, ieri mattina, intorno alle 10,30, stava percorrendo la strada che collega Alà dei Sardi e Buddusò e per cause che saranno accertate dai Carabinieri, ha perso il controllo della sua Ducati Scrambler. E la Provinciale 10 è di nuovo al centro delle cronache per un incidente mortale, una strada le cui condizioni sono sempre state denunciate da tutti i sindaci del territorio. Pirredda, operaio originario di Olbia, era solo, nessuno ha assistito all’incidente. Un automobilista che viaggiava sulla Sp 10 si è trovato davanti il tragico scenario di una paurosa caduta. Sulla carreggiata c’era la Ducati Scranbler di Pirredda. Poco lontano nella cunetta della Provinciale, il motociclista olbiese, che, cosciente, attendeva aiuto. La persona che ha trovato l’uomo ha lanciato l'allarme e in pochi minuti sulla provinciale 10 sono arrivati i Carabinieri della Compagnia di Ozieri e il personale del 118 con un equipaggio dell’Elisoccorso. Pirredda è stato tarsportato sull’elicottero. Il velivolo ha iniziato il suo viaggio verso Olbia ma, purtroppo, il motociclista è morto prima dell'arrivo al Giovanni Paolo II. Il personale medico del 118 ha constatato il decesso di Maurizio Pirredda, vittima anche lui di un fine settimana di sangue sulle strade sarde. Le ferite riportate nell’impatto sul terreno non gli hanno lasciato scampo, troppo gravi i traumi subito rilevati dal personale del medico del 118. Pirredda non era sposato e lavorava nella sua città.

La caduta mortale

Le indagini sono state affidate dai pm della Procura della Repubblica di Sassari ai Carabinieri di Alà e di Ozieri. La dinamica dell’incidente ha alcuni punti fermi. Stando ai primi accertamenti non ci sono altri automobilisti coinvolti. Pirredda è arrivato sul tratto della Strada provinciale 10, nei pressi di un cavalcavia, e la sua Ducati ha iniziato a sbandare. L’uomo probabilmente ha cercato di rimettere in equilibrio la motocicletta ma non c’è riuscito. Non è escluso che Pirredda si sia trovato davanti a un ostacolo. Ma il tema dell’inchiesta è anche la condizione della Provinciale. Il sindaco di Alà dei Sardi, Francesco Ledda, aveva segnalato il pessimo stato del manto stradale insieme al collega di Buddusò, Massimo Satta. Dice Ledda: «La Provinciale 10 deve essere chiusa, se io avessi il potere lo avrei fatto già da tempo. La Provinciale 10 non ha le buche, è diverso, in molti tratti è proprio impraticabile, dissestata. Non possiamo viaggiare in queste condizioni».

Gallura senza strade

I sindaci galluresi denunciano da anni il disastro delle Provinciali. Il primo cittadino di Badesi, Gianmario Mamia (presidente dell’Unione dei Comuni Alta Gallura) di recente ha parlato di un problema di sicurezza della circolazione, ma anche di un ostacolo allo sviluppo: «Se da Badesi dobbiamo spostarci a Olbia, è lo stesso tragitto che fanno i turisti per raggiungerci, ci vogliono almeno un’ora e venti minuti, dal 2013 l’Alta Gallura attende il ripristino della Sp 38. La Provinciale 90, la Santa Teresa-Castelsardo è abbandonata. Va peggio per la 74, che interessa i centri di Badesi, Viddalba, Trinità e Aggius. Ci sono molti tornanti su crepacci profondi senza la protezione del guardrail e mancano segnaletica, manutenzione e dispositivi di protezione. I motociclisti sono i più esposti».

