Fassonis, padre e figlio vincono le due gare  

Una giornata di festa in riva allo stagno di Santa Giusta per la 41esima edizione della regata dei fassonis. Festeggiamenti doppi in casa Putzu per la vittoria nella gara a cantoi di Antonio e in quella a remi del figlio, Lorenzo.

Tante le persone che ieri mattina non hanno voluto mancare alla manifestazione, tra questi anche il canottiere della Nazionale, Stefano Oppo. Che, come tutti gli altri, ha applaudito tutti i partecipanti per lo spettacolo e alla fine i vincitori delle due sfide che si sono svolte sullo stagno di Santa Giusta.

I fassoneris, una decina in tutto, infatti si sono sfidati prima nella gara a cantoi, vinta appunto da Antonio Putzu (secondo Marco Pili, terzo Simone Figus).

Poi nella gara a remi, dove si è piazzato al primo posto il giovane Lorenzo Putzu, seguito da Marco Demuro e Nicolò Loi che ha conquistato il terzo gradino del podio.

