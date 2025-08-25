Fassonis in acqua, sfida d’altri tempi  

Equilibrio, fatica ma anche divertimento e tanta voglia di arrivare primi al traguardo. Nello stagno di Santa Giusta in questi giorni non si vedono solo i pescatori ma anche chi domenica mattina salirà sopra i fassonis per partecipare alla 44esima regata. I 15 sfidanti si allenano in vista del grande giorno: sulle imbarcazioni di giunco si dovranno sfidare a colpi di remi lungo un percorso di circa 600 metri.

La storia continua

Fino a pochi anni fa i partecipanti erano pochi; gli anziani avevano deciso di mollare e il ricambio generazionale stentava a mostrare i suoi frutti. Almeno sino a quando l’associazione “Is fassoneris” non iniziò a coinvolgere i giovani del paese. «Siamo riusciti a raggiungere il nostro obiettivo - ha detto il vicepresidente, Marco Pili, che è anche il regatante con più sfide alle spalle - Sapere che la nostra storia non morirà ci rende orgogliosi. Durante l’estate i giovani hanno realizzato 4 nuovi fassonis durante i corsi che stiamo promuovendo da due anni. Da pochi giorni invece hanno iniziato le prove in acqua».

La regata

Lo spettacolo che attira tante persone andrà in scena domenica. E sarà un ritorno al passato, quando i pescatori trascorrevano ore sopra le barche per portare a casa chili di pesci. Prima ci sarà la gara a remi, poi quella a “cantoi”: i partecipanti dovranno dimostrare forza ed equilibrio stando in piedi sopra la barca con in mano un lungo bastone formato da tre canne fasciate. Il giorno prima 12 bambini si esibiranno sopra le cius, le antiche e piccole barche in resina utilizzate un tempo dai pescatori dello stagno. «Un modo - spiega Pili - per coinvolgerli prima che anche loro entrino a far parte del gruppo dei regatanti».

I commenti

Vittorio De Lauso, presidente della Pro Loco dal 1990: «Se non ci fosse stato questo cambio generazionale la regata rischiava di rimanere solo nei ricordi di tutti noi. Ecco perchè l’evento ora ha un sapore diverso». Marco Demuro, 16 anni, è uno dei 15 regatanti che domenica indosserà il saio bianco: «Il giorno c’è l’emozione, ora invece stiamo ricordando la storia del paese. Noi giovani abbiamo una grande responsabilità».

L'organizzazione

Si comincia venerdì con un apericena e karaoke in compagnia del duo Titty e Franco. Alle 20 la degustazione gratuita di pasta con le cozze. Sabato alle 18 l’apertura degli stand di birra a cui seguirà la regata dei cius a remi. Alle 20.30 degustazione di pasta con bottarga e alle 22 lo spettacolo musicale “Echo 80”. Domenica, alle 9.30, la sfilata dei regatanti, che partirà da piazza del Municipio; alle 10.30 la sfida sullo stagno. Poi degustazione di anguille e muggini arrosto.

I costi

Un evento che costa circa 50mila euro. La metà viene finanziata dal Comune, il resto dalla Regione. «Investiamo tanto in promozione - spiega De Lauso - Poi ci sono i costi delle sagre: forse solo da noi ciò che offriamo non si paga. C’è poi il servizio di vigilanza e dell'organizzazione in generale». «Sarebbe stato bello - spiega il vicesindaco, Pierpaolo Erbì - ricevere le risorse prima dell'evento. Lo scorso anno sono arrivate ad ottobre».

