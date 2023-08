Fassonis, i giovani salvano la regata 

Remano e ascoltano i consigli dell’esperto, a fine lezione si buttano in acqua. Per loro del resto è un gioco. La regata dei fassonis di Santa Giusta è salva grazie ai giovani del paese che hanno deciso di salire per la prima volta sulle antiche imbarcazioni di giunco per poi sfidarsi a colpi di remi lungo un percorso di circa 600 metri. Tra fatica, equilibrio e anche un pizzico di emozione. Del resto per loro sarà la prima volta. Il rischio, infatti, era quello di perdere per sempre un tradizione che va avanti da tantissimo tempo: la prima edizione della regata risale al 1978. Uno spettacolo in acqua che attira tantissime persone: l’appuntamento è per domenica 27.

I nuovi regatanti

La Pro Loco ha raggiunto la sua missione: convincere i giovani di Santa Giusta a imparare a stare sopra le barche di giunco per poi partecipare alla regata. «I fassoneris storici ormai hanno raggiunto una certa età - racconta Vittorio De Lauso, presidente dell’associazione che organizza l’evento - Se non ci fosse stato questo cambio generazionale la regata rischiava di rimanere solo nei ricordi di tutti noi. Nei mesi scorsi abbiamo bussato nelle case dove vivono i giovani convincendoli a partecipare ai corsi. Hanno accettato in sette. Era l’unico modo per la salvare la nostra tradizione. Questo è un nuovo inizio, necessario per non far morire la storia antica del nostro paese».

I corsi

È da circa un mese che i ragazzi, con un’età compresa dai 14 ai 17 anni, si stanno allenano nello stagno. Il maestro è Marco Pili, pescatore, che ormai non conta più quante regate ha alle spalle: «Per loro ho messo a disposizione tutta la mia attrezzatura – racconta – Sono bravi. Si vede che sono entusiasti. Si sfideranno nella gara a remi, non in quella a “contoi", ancora troppo difficile». Si tratta infatti di stare in piedi sopra l'antica imbarcazione con in mano un lungo bastone formato da tre canne fasciate che viene affondato nel fondale. La regata 2023 sarà la numero 41. Sarà come sempre un ritorno al passato, quando i pescatori trascorrevano ore ed ore sopra le barche di giunco per portare a casa chili e chili di pesci.

La festa

Ma non solo sfide. La festa inizierà venerdì 25. Alle 18 la festa della birra, poi discoteca in piazza. Il giorno dopo, dalle 20, degustazioni di prodotti tipici e ancora musica. Domenica è il grande giorno. Alle 9.30 la sfilata regatanti con partenza dalla piazza del Comune. Alle 10,30 inizierà la gara. La sera la tradizionale sagra del pesce arrosto.

