Piero Fassino denunciato per tentato furto: è stato bloccato al duty free dell'aeroporto di Fiumicino con un profumo da donna da oltre 100 euro nella tasca del giaccone. Replica lui: «Con il trolley in mano e il cellulare nell'altra, ho semplicemente appoggiato la confezione in tasca, in attesa di andare alle casse. In quel momento si è avvicinato un funzionario della vigilanza e mi ha segnalato alla polizia».