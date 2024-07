Fassino, 500 euro per evitare il processo  

Si avvia probabilmente verso la conclusione la vicenda che ha visto per protagonista l’esponente del Pd Piero Fassino denunciato per il furto del profumo Chance di Chanel del valore di 100 euro al Duty Free del Terminal 1 dell’aeroporto di Fiumicino. Il gip di Civitavecchia deciderà se accettare o meno la proposta dell’avvocato del deputato dem di estinguere il reato di tentato furto con una riparazione pecuniaria di 500 euro. L’istanza del legale Nicola Gianaria è stata presentata dopo la visione del video che riprende Fassino dentro il duty free. Il sostituto procuratore Alessandro Gentile ha già dato parere favorevole e ha poi ha trasmesso il fascicolo al Gip che deve decidere senza la fissazione di una udienza. «Chiunque mi abbia conosciuto può testimoniare della assoluta correttezza e buona fede a cui ho sempre ispirato i miei comportamenti. Resta l’amarezza per l’aggressività con cui è stata trattata la vicenda», ha scritto Fassino in una nota.

