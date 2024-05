«Fascistello? Solo una critica» 

A gennaio la Cassazione ha stabilito che il saluto romano nelle commemorazioni non è reato. Ora è il Tribunale di Nuoro a decidere che dare del «fascistello» e apostrofare un consigliere comunale «nazista», oppure “avvisarlo” tramite messaggini Whatsapp che qualcuno potrebbero picchiarlo per il suo orientamento politico, non ha rilevanza penale. Ma evidentemente, come ha sostenuto la difesa dell’imputata «è solo una semplice critica, seppur dura, di un aspro dialogo politico». Linea, quest’ultima, che evidentemente ha convinto ieri il giudice del Tribunale di Nuoro, Claudia Falchi Delitala ad assolvere «perché il fatto non sussiste», la 70enne Rita Carla Moi, nuorese, finita a processo con l’accusa di molestie nei confronti del consigliere comunale di Nuoro, Fabrizio Melis.

La vicenda

Le molestie e le minacce erano arrivate con messaggini sul numero privato del consigliere, ma anche per strada, dove Melis era stato fermato e apostrofato come «nazista». Intimidazioni che secondo l’esposto erano arrivate anche di notte al citofono di casa. Quelle parole impresse sul telefonino del consigliere comunale, erano costate alla Moi un decreto penale di condanna a cui la donna si è opposta con il suo difensore Giuseppino Monni. I fatti risalgono all’ottobre 2020, quando Melis si era candidato in una delle liste che supportava il candidato sindaco Ciriaco Offeddu. E secondo l’esposto continuate sino all’agosto dell'anno successivo. La Moi, professandosi di estrema sinistra, aveva inviato dal proprio cellulare tramite l’app di Whatsapp sul numero privato del consigliere messaggi tramite i quali Melis veniva etichettato come «fascistello» e veniva promessa una spedizione punitiva da parte dei figli della donna. Nel processo è emerso che in una circostanza lei si avvicinò al consigliere nel piazzale dell’ospedale San Francesco, mentre c’era una manifestazione pubblica per la sanità. Ma i testimoni non sentirono le parole che rivolse a Melis. Una volta invece, la donna si sarebbe presentata nelle prime ore del mattino sotto casa del consigliere comunale. Quella condotta aveva allarmato l’esponente della lista civica che, rappresentato dall’avvocato Michele Pala aveva denunciato tutto, anche perché in un’alta circostanza era stato fermato per strada mentre si trovava a bordo dell’auto.

Le richieste

Tutti episodi che per l’accusa sono stati dimostrati: «evidenti le molestie con numerosi messaggini e la presenza nelle prime ore del mattino della donna che aveva bussato alla sua porta» ha sostenuto il pm da qui la richiesta di condanna ad un mese e 15 giorni. Ma per il giudice evidentemente sono tutti episodi che non hanno rilevanza penale. «A quei messaggi ne seguirono altri di tenore opposto», ha sostenuto l’avvocato di difesa Giuseppino Monni secondo cui la vicenda è «una semplice critica, seppur dura, di un aspro dialogo politico, come spesso accade nei talk show italiani». «Una decisione incredibile», dice deluso Melis mentre il suo legale Michele Pala dice: «attendiamo le motivazioni per valutare ogni decisione»

