Fascicolo digitale, percorso a ostacoli 

«Con un semplice click si può accedere al proprio fascicolo da un qualsiasi dispositivo collegato a internet». Per il sito regionale “Sardegna salute” è fin troppo facile: i risultati delle analisi, le informazioni sul medico di famiglia o sul pediatra di libera scelta, i referti delle visite specialistiche da anni sono inseriti nel fascicolo sanitario elettronico di ciascun cittadino. Peccato però che accedere all’archivio virtuale sia tutt’altro che semplice. In particolare per i genitori che hanno intenzione di consultare i documenti sanitari dei figli minorenni. Il portale regionale offre diverse procedure di identificazione. Ma non tutti funzionano. Quella con carta d’identità elettronica, ad esempio, è un percorso ad ostacoli. Il sistema non consente di autenticarsi attraverso l’app Cie tramite Puk ai minori di 5 anni. Nel caso invece di bambini più grandi, l’identificazione con l’app è possibile ma il sistema regionale non consente l’accesso al fascicolo sanitario. Dal contact center della Regione fanno sapere che «per poter accedere al fascicolo sanitario elettronico del minore è necessario essere in possesso della tessera sanitaria». Ma anche in questo caso non è semplice. Serve un lettore di smartcard e bisogna scaricare sul computer i “driver”, cioè dei piccoli software. Attenzione, però: non sono tutti uguali. Cambiano a seconda dell’anno di rilascio della tessera e dei programmi utilizzati per navigare su internet. E spesso trovare la combinazione giusta è impossibile.

