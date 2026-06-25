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Guilcier.
26 giugno 2026 alle 01:21

«Fasce dei sindaci  in Prefettura per salvare il Delogu»  

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Nell’Alto Oristanese cresce la preoccupazione per la possibile chiusura del Punto di primo intervento. Il Comitato cittadini ospedale “Delogu Ghilarza - Raffaele Manca” invita i sindaci di Guilcier e Barigadu a rassegnare simbolicamente le dimissioni. Martedì scade il contratto con i “medici in affitto” e sembra non possano esserci proroghe. «La possibile cessazione di questo presidio rappresenterebbe un colpo durissimo per il territorio, privando migliaia di cittadini di un servizio essenziale e aggravando le difficoltà di accesso alle cure, soprattutto per le fasce più fragili e per chi vive nei centri più distanti dagli ospedali – sottolinea la portavoce Filomena Deriu - Da anni il Guilcier e il Barigadu assistono a un impoverimento dei servizi sanitari, senza che siano state adottate soluzioni in grado di garantire il diritto alla salute. Oggi, con la prospettiva della chiusura del Punto di primo intervento di Ghilarza, si è a un punto non più tollerabile».

L’appello

Ed ecco che il Comitato rivolge un appello a tutti i sindaci del Guilcier e del Barigadu affinché «assumano una posizione unitaria, forte e inequivocabile a difesa delle proprie comunità. Proponiamo che i sindaci vadano in prefettura per rimettere simbolicamente il proprio mandato – aggiunge – Uno straordinario atto di protesta istituzionale e di denuncia nei confronti delle gravi carenze del sistema sanitario territoriale e dell’assenza di risposte concrete da parte delle autorità competenti. Qualora non vengano adottati con urgenza provvedimenti idonei a garantire la continuità del Punto di primo intervento e un piano credibile di rilancio, il Comitato auspica che vengano valutate ulteriori iniziative istituzionali e politiche, comprese le dimissioni degli amministratori locali come estrema forma di tutela degli interessi delle comunità rappresentate».

Il comitato chiede infine il supporto di tutti i cittadini, associazioni e istituzioni per sostenere questa proposta.

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