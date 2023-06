Farris vola nelle prove a San Gregorio 

L’algherese Sergio Farris, su Wolf Thunder, è stato il più veloce nella 2ª delle due manche di prova che ieri pomeriggio hanno aperto la 32ª San Gregorio-Burcei, cronoscalata tornata in calendario dopo 11 anni. Oggi, a partire dalle 14 (chiusura al traffico alle 13), i 44 piloti affronteranno di nuovo il percorso disegnato dal km 26 al km 30 della vecchia SS 125, dove si correranno le due manche di gara della manifestazione organizzata da Aci Cagliari per lo Sport e Aci Cagliari. Premiazioni alle 17.30 in Piazza Municipio a Burcei.

Ieri Farris, che nella prima “salita” aveva siglato il 15º tempo a causa dello spegnimento dell’auto, si è riscattato nella seconda, chiusa in 2’21”53. Il portacolori di Ro Racing è stato anche l’unico a superare i 100 km/h di velocità media, toccando quota 103. Alle sue spalle, staccato di 5”11, si è piazzato Andrea Costa, ex centauro, alla seconda gara in carriera e autore del miglior crono in prova1 (2’27”95, su Osella Pa30 Honda). Terzo tempo di giornata per Antonio Lasia (2’32”96, Osella Pa20s Bmw), vincitore dell’ultima edizione, nel 2012. Tra le tre Storiche, il più veloce è stato Sergio Perasso dell’Experience Team (Paganucci Prc, 3’52”67).

RIPRODUZIONE RISERVATA