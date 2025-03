Farris: «Un patto per la sicurezza urbana» 

La sicurezza è stato tema dominante della sua campagna elettorale, l’estate scorsa. Quell’idea dei presidi fissi delle forze di polizia a composizione mista, le cosiddette “squadre di quartiere”, nelle zone a maggior rischio mediante impiego di personale in divisa in costante servizio di controllo, diventa ora il punto centrale di una mozione che Giuseppe Farris (CiviCa 2024) ha presentato per chiedere al sindaco di sottoscrivere un nuovo «patto con la Prefettura per la sicurezza urbana». Un accordo che sostituisce quello precedente del 2007 e che ruota attorno alla «prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa, tutela della legalità e prevenzione dei fenomeni che comportano turbative del libero utilizzo degli spazi pubblici, rispetto del decoro urbano, promozione e inclusione della protezione e della solidarietà sociale e individuazione di specifici obiettivi per l’incremento dei servizi di controllo del territorio e per la sua valorizzazione».

L’allarme dei residenti (dei quartieri della malamovida) arriva dunque sui banchi del Consiglio comunale. A raccoglierlo anche Nando Secchi, Lega-Anima di Sardegna: «In Marina e a Stampace il degrado è evidente ma le soluzioni tardano ad arrivare». Da qui la mozione (firmata anche da altri consiglieri di minoranza) per chiedere al sindaco di «programmare interventi per l’illuminazione pubblica e dei sistemi di videosorveglianza, implementare i servizi operati da team di psicologi e operatori di strada, una collaborazione con le associazioni di categoria e campagne di sensibilizzazione». ( ma. mad. )

