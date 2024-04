Farris: «Salveremo l’identità di Cagliari» 

Giuseppe Farris torna in campo. Dopo otto anni di assenza dalla scena pubblica, l’avvocato cagliaritano ora punta a diventare sindaco della città a capo di una civica. A spingerlo – parole sue – è stato «un moto di ribellione, che ho condiviso con tante amiche e amici, nei confronti dell’amministrazione Truzzu, che ha deluso tutti e si è rivelata perfettamente sovrapponibile a quella di Massimo Zedda. Hanno devastato l’identità cittadina».

Farris, dove era rimasto nel suo percorso politico?

«Avevo cessato di fare il consigliere comunale nel 2016, dopo esser stato il più votato di sempre al Comune di Cagliari con la preferenza unica. Pensavo di aver terminato allora la mia esperienza. Invece, di fronte a questa situazione, il mio senso civico mi ha spinto a tornare in campo».

Si sente più civico o un po’, ancora, uomo di centrodestra di solide radici democristiane?

«Ho sempre avuto un approccio pragmatico ai problemi dell’amministrazione comunale. E, in ogni caso, questa destra muscolare è assai lontana dai miei orizzonti».

Il nome della sua lista?

«CiviCA 2024».

La Cagliari che sogna.

«Una città dei cittadini. Una città pulita. Una città che, come accadeva fino a dieci anni fa, si possa percorrere da un capo all’altro in 15 minuti. Una città che riesca a trattenere i più giovani, che da troppo tempo stanno emigrando in massa. Una città che riprenda a fare i figli e che non perda più 1.200 abitanti all’anno».

La candidata del centrodestra è Alessandra Zedda. Esclude un accordo anche in caso di ballottaggio?

«Al ballottaggio ci vado io».

Massimo Zedda vi colloca già all’opposizione entrambi. Come risponde?

«Massimo Zedda è il passato».

Avete avviato una campagna d’ascolto che ha coinvolto 10mila cagliaritani. L’esito?

«Abbiamo chiesto quali sono i principali tre provvedimenti che si attendono dalla prossima amministrazione: il 98,7% vorrebbe che si recuperassero i quasi 1.200 parcheggi soppressi negli ultimi 10 anni, con l’eliminazione delle piste ciclabili dal centro città e la chiusura dei cantieri; il 98,1% chiede misure a sostegno della sicurezza; l’86,4% lamenta lo stato di degrado e la sporcizia delle strade. Chiede di poter conferire i rifiuti differenziati tutti i giorni e a tutte le ore nei cassonetti di nuova generazione, con l’eliminazione dei mastelli».

È vero che indirete dei referendum?

«Sì. I referendum sono due. Uno per l’eliminazione delle piste ciclabili dal centro città con conseguente ripristino dei parcheggi. L’altro, appunto, per l’eliminazione dei mastelli. Abbiamo avviato da una settimana la raccolta delle firme. Contiamo di raccoglierne 3.500 in un mese. Dopo di che le depositeremo in Municipio per la relativa indizione».

E sulla sicurezza che cosa proponete?

«L’istituzione del vigile di quartiere con la realizzazione di presidi fissi della polizia municipale in periferia, a cominciare da Pirri. Inoltre, puntiamo ad aumentare l’illuminazione pubblica».

Lavori pubblici: come gestire tutti i cantieri in essere?

«È una priorità. Occorre uno sforzo per chiuderli il prima possibile. E bisogna trovare le risorse finanziarie per ristorare i commercianti che hanno patito troppi danni. Sicuramente non dovranno essere riscossi i tributi comunali per le attività produttive che hanno subito un crollo a causa dei cantieri».

Via Roma, tasto dolente: come accelererà l’intervento?

«Ci vorrà una variante in corso d’opera. Sicuramente non verrà impiantato il bosco orizzontale immaginato da Boeri».

I quartieri periferici lamentano da anni l’abbandono.

«Ed è una lamentela giusta. Occorre decentrare servizi comunali, anzitutto. Basti pensare che a Pirri, 30mila abitanti, non c’è più neppure la sezione della Polizia municipale».

La linea d’intervento su scuole, formazione, sanità.

«Pur con i limiti delle competenze del Comune, occorre un piano per la messa in sicurezza degli edifici scolastici. E sulla formazione occorre procedere di concerto con le attività produttive».

Stadio, il tempo stringe.

«Chiederò alla presidente della Regione e al Cagliari Calcio la disponibilità a costituire una cabina di regia permanente con il Comune. Finora si è proceduto a compartimenti stagni, ciascuno si trincera dietro le proprie competenze».

Come immagina l’area fieristica del futuro?

«Parliamo di un’area di 12 ettari al centro della città e dotata di parcheggi. È sostanzialmente abbandonata e ha perso, nel tempo, la ragione per cui era stata realizzata. In tempi brevi, potrebbe diventare un luogo attrattivo per i giovani, come accadeva negli Anni Ottanta e Novanta. E questo consentirebbe anche di alleggerire la pressione che si registra nel centro storico, soprattutto nel periodo estivo e durante il fine settimana».

Nautica diportistica, crociere, monumenti fruibili: può essere questa la strada dello sviluppo turistico?

«All’Autorità Portuale va riconosciuto il merito di aver avviato i lavori per la realizzazione di un’area per il rimessaggio dei grandi yacht. Durante la stagione invernale gli equipaggi con le relative famiglie resteranno a Cagliari. Si tratta di soggetti alto spendenti. Ci dobbiamo far trovare pronti».

Cagliari non ha i posti letto delle città concorrenti.

«Intanto i posti letto esistenti vanno riempiti tutto l’anno. Fra novembre e marzo i b&b erano vuoti. Apprendo con favore che, dopo Palazzo Tirso, ci sarà l’apertura del Panorama e dell’ex Scala di Ferro. Il Comune deve lavorare per rendere più attrattiva la città. Ancora una volta la chiave è data dalla pulizia e dal decoro urbano, dalla sicurezza e dal recupero dei beni identitari della città oggi in abbandono. Basti pensare alle condizioni in cui versano il quartiere di Castello, il terrapieno o l’Anfiteatro Romano e la Necropoli Punica, ancora oggi inaccessibili».

Ambiente e fonti energetiche green: avete un piano?

«Realizzeremo un parco fotovoltaico per soddisfare tutti i bisogni energetici».

Lei è per l’ampliamento dell’aeroporto?

«Se vogliamo incrementare le presenze l’ampliamento è necessario».

C’è una grossa polemica sull’intervento alle porte della città, nelle aree ex Fas: che ne pensa?

«Ne penso malissimo. Se si dovesse realizzare sarebbe la morte del commercio cittadino. E così se ne andrebbe via un altro pezzo dell’anima di Cagliari. A questo insediamento non sono estranee le politiche portate avanti sulla viabilità. Già oggi non è più possibile parcheggiare in centro città. Si stanno spingendo i cagliaritani verso l’hinterland, nel nuovo paese dei balocchi. E c’è il rischio concreto di congestionare il traffico sull’asse che conduce all’aeroporto».

Concludendo, l’8 e il 9 giugno che cosa succederà?

«Stiamo arrivando a fari spenti. La rivoluzione è già iniziata».

