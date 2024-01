Farris perde pezzi: dimessi due assessori 

La giunta comunale di Siniscola viene dimezzata dalle dimissioni di due assessori. Antonello Bellu ha rimesso la delega ai Lavori pubblici e Adele Solferini, già subentrata a Paola Pipere, ha rassegnato le sue dimissioni da assessora all’Urbanistica. «Ho accolto con grande dispiacere le loro volontà che sono legate a motivi personali – afferma il sindaco Gian Luigi Farris, intervenendo sulla questione – auspico un ripensamento anche in virtù della loro abnegazione che hanno dimostrato nei rispettivi ruoli, collaborando fattivamente con la maggioranza e con la mia stessa persona per il bene della nostra comunità». Il primo cittadino mettendo a tacere alcune voci di ipotetiche frizioni con i due ex assessori, smentisce venti di crisi in maggioranza e parla di scelte che non hanno a che fare assolutamente con questioni politico amministrative. «La mia stima nei loro confronti resta inalterata e per questo spero che tornino sui loro passi», conclude. All’orizzonte affiora comunque la possibilità più che concreta di un rimpasto in seno all’esecutivo con le deleghe vacanti che potrebbero essere assegnate lunedì. (f. u.)

