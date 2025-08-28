Farris in lista con Ciccolini 

Lo strappo, nel centrodestra, è doloroso. Gian Luigi Farris, sindaco di Siniscola, mai una tessera di partito ma pienamente organico alla coalizione, si schiera, da candidato, a sostegno di Giseppe Ciccolini (Pd), che corre per la presidenza della Provincia di Nuoro. «Fino a due settimane prima della scadenza per la presentazione delle liste», attacca Farris, « vi è stato un silenzio totale. Nessuno mi ha contattato, né tantomeno i vertici del centrodestra, area politica alla quale appartengo e nella quale mi riconosco. In assenza di indicazioni, ho avviato un confronto costruttivo con i colleghi sindaci del territorio per valutare un percorso che garantisse almeno una rappresentanza per l’Alta Baronia. Il risultato è stato in linea con quanto fatto in altri territori della provincia di Nuoro. La lista unica che ne è scaturita è stata per noi espressione di coerenza e condivisione territoriale, e ne abbiamo apprezzato spirito e contenuti». La proposta di un’alternativa è giudicata «tardiva» da Farris, che – da sindaco «considerato che Siniscola – dopo Nuoro – è il comune più rilevante sia per popolazione, quindi per peso ponderato nel voto, sia come motore economico dell’intera provincia», ritiene «doveroso offrire la mia disponibilità e assumere questa responsabilità», d’intesa «con gli altri sindaci del territorio. Farris scenderà in campo «per rappresentare l’Alta Baronia, con l’obiettivo di portare avanti un progetto fondato sull’ascolto, sulla coesione territoriale e sullo sviluppo condiviso».

Lo strappo

La decisione di Farris non è piaciuta a Maurizio Cadau, sindaco di Belvì e coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia: «È inesatto – dice lui – affermare che il centrodestra sia rimasto in silenzio. Al contrario, ben prima dell’annuncio odierno del sindaco Farris, tutte le forze del centrodestra hanno lanciato un appello aperto a tutti gli amministratori interessati a costruire un percorso alternativo a quello proposto dal Pd nella provincia di Nuoro». Mentre Farris ha deciso di fare il contrario «altri amministratori - continua Cadau - hanno deciso di accogliere la proposta del centrodestra. Con loro, e con chiunque voglia unirsi a questo progetto, costruiremo una proposta politica seria, credibile e profondamente alternativa a quella del Pd, come abbiamo sempre fatto».

«Noi per Uda»

Il nome che continua a circolare, per il centrodestra, è quello del sindaco di Macomer Riccardo Uda, che trova il sostegno della lista SiAmo Nuoro: la sua disponibiltà, per i consiglieri Perluigi Saiu e Bastianella Buffoni «è una buona notizia: offre la possibilità concreta di costruire, alle prossime elezioni provinciali, una vera alternativa alla lista del Pd. La nostra scelta è chiara e definitiva: SiAmo Nuoro è nel centrodestra e non farà mai accordi con il Pd, né sottobanco né in forma di inciucio pubblico».

