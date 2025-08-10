Farris è quarto a Svolte di Popoli 

Alla 63ª Cronoscalata Svolte di Popoli, round del Campionato Italiano Velocità Montagna Aci Sport, a distinguersi è stato l’algherese Sergio Farris. Il trentanovenne, in gara su Wolf, si è classificato 3º in gara1 con un tempo di 3’19”52 (a 13”51 dal 1º) e 4º in gara2 grazie al crono di 3’18”71 (a 10”69 dal 1º) e ha chiuso con un aggregato di 6’38”23 che gli è valsa la 4ª posizione assoluta, a meno di un secondo dal podio assoluto della celebre gara abruzzese vinta da Stefano di Fulvio davanti ad Achille Lombardi e Daniele Filippetti, tutti su vetture di cilindrata 3000. Per Farris, portacolori della Scuderia I 4 Mori, anche il 4º posto di gruppo E2Sc-Ss e la vittoria nella classe 2000.

Il gallurese Mario Murgia, alfiere della Porto Cervo Racing su Hyundai i20 Tcr, si è classificato 57º assoluto (9’14”18) e 2º di gruppo e classe nella sfida a due con Salvatore Tortora.

Più complicato il weekend di Omar Magliona, che non ha preso parte alla gara dopo aver danneggiato la vettura nella prova2 del sabato. Il pluricampione sassarese, che lo scorso fine settimana aveva rinunciato a correre la Rieti-Terminillo perché la vettura problemi di geometrie, stavolta si era presentato sull’Osella Pa2000 Honda di SaMo Competition ma, dopo aver completato la 1ª manche di prova col 4º tempo (3’30”22), è uscito di strada nel 2º passaggio e, avendo urtato e strisciato la fiancata contro un muretto, contatto che ha provocato un principio di incendio, la vettura non era riparabile in tempo per la gara di ieri.

