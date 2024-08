Farris e Lasia in Abruzzo S. Angelo il 22 settembre 

Ci sarà anche una rappresentanza sarda al via della 64ª Svolte di Popoli, cronoscalata abruzzese in programma nel fine settimana e valida per il Campionato Italiano Velocità Montagna Nord e Sud. Tra gli oltre 130 iscritti, oltre all’algherese Sergio Farris (sulla Wolf Gb08 con cui ha chiuso 10º assoluto al Nevegal), al sulcitano Giovanni Cuccheddu (Mini Cooper Bmw) e all’alfiere della Porto Cervo Racing, Ennio Donato (Ford Cosworth), ai nastri di partenza ci sarà anche il pilota di Ardara, Antonio Lasia. Il portacolori del Magliona Motorsport torna nel mondo delle corse dopo alcuni anni di stop ripartendo dai 7530 metri del tracciato abruzzese su una Osella Pa20 Bmw che cura in proprio e con cui in passato ha già ottenuto risultati positivi.

Doppietta sarda

Faranno parte di quello che, dopo la nascita del Super Salita, è diventato 2º campionato tricolore anche le due cronoscalate sarde in programma rispettivamente il 20-22 settembre e il 27-29 settembre, la 33ª Iglesias-Sant’Angelo organizzata da Ichnusa Motorsport e la 62ª Alghero-Scala Piccada targata Ac Sassari. E non è un caso. La cronoscalata iglesiente è stata spostata al weekend che precede la salita algherese su richiesta dell’Ichnusa, con lo scopo di favorire le trasferte dei piloti provenienti dalla Penisola. La gara si disputerà lungo i 5,92 km della Statale 126 che dal bivio per San Benedetto conducono a Sant’Angelo.

