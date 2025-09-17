Farouk Kassam, primo ciak per la serie 

Prenderanno il via il primo ottobre tra Sardegna e Campania, per 12 settimane, le riprese di “177 Giorni. Il rapimento di Farouk Kassam”, la nuova serie in sei episodi prossimamente in onda su Rai 1 in tre prime serate.

Diretta da Carlo Carlei (“Fiori sopra l’inferno”, “La Fuggitiva”, “I Bastardi di PizzoFalcone”), la fiction vede come protagonisti Marco Bocci (“Unwanted”, “Squadra Antimafia”, “Romanzo Criminale”) e l'attrice francese Antonia Desplat (“Modì. Tre giorni sulle ali della follia”) rispettivamente nei ruoli di Fateh Kassam e Marion Bleriot, padre e madre del piccolo Farouk Kassam rapito il 15 gennaio 1992 a Porto Cervo da un gruppo di criminali sardi guidati dal bandito Matteo Boe.

Nel cast anche Rosa Diletta Rossi, Domenico Diele, Enrico Inserra, Mauro Addis, Rose Aste, Giacomo Fadda, Giulia Bellanzoni, Leonardo Capuano, Andrea Tedde e Martina Tore. Nel ruolo del piccolo Farouk per la prima volta sugli schermi, Filippo Papa.

“177 Giorni. Il sequestro di Farouk Kassam” si basa sulla vera storia del sequestro di persona più conosciuto nel nostro Paese, avvenuto nei primi anni Novanta. Dopo più di 30 anni da quel tragico evento, che si è concluso con la liberazione del bambino e con l'arresto dei rapitori, la serie racconta i sei interminabili mesi di ricerca e investigazione per il ritrovamento del piccolo Farouk. Il racconto, che unisce il true crime alla detection story e al family drama, è anche una fotografia del Paese, del ruolo dei media e di come tutta la comunità sarda e italiana si strinse intorno alla famiglia Kassam e al piccolo Farouk.

