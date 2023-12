Faro Ue su Pornhub 

La Commissione Ue accende un faro sui colossi del porno inserendo i siti web per adulti Pornhub, Stripchat e XVideos tra le grandi piattaforme digitali sotto sorveglianza nell’ambito del Digital Services Act (Dsa). Traduzione: sono in arrivo “obblighi più rigidi” e, in prospettiva, multe sontuose in mancanza del rispetto delle norme. «Creare un ambiente online più sicuro per i nostri figli è una delle priorità di applicazione del Dsa», ha detto il commissario per il Mercato interno Breton.