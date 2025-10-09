Faro sul sistema Pavia Oltre all’ex procuratore indagato il Pm Mazza 

Milano. L’indagine sull’ex procuratore Mario Venditti - accusato di aver ricevuto soldi per scagionare Andrea Sempio, ora di nuovo indagato per l’omicidio di Chiara Poggi - è solo una partye di un’inchiesta che per mesi è andata avanti sottotraccia e ieri è uscita allo scoperto. L’inchiesta della Procura di Brescia sul cosiddetto “sistema Pavia” ipotizza spese irregolari e scambi di favori, prima dell’arrivo dell’attuale capo Fabio Napoleone, e coinvolge anche il pm Pietro Paolo Mazza. Dopo il blitz del 26 settembre che ha portato finanzieri e carabinieri nella abitazioni di Venditti, dei genitori e zii di Sempio e degli ex carabinieri Silvio Sapone e Andrea Spoto, per tutto il giorno la Finanza bresciana ha effettuato perquisizioni e sequestri tra Milano e Pavia a caccia di documenti sulla gestione dei fondi: l’ipotesi è che siano stati spesi per cene, corse ai cavalli e auto di lusso. E si indaga anche sui rapporti fra toghe e imprenditori. Le Fiamme Gialle si sono recate nell’abitazione di Mazza, accusato di corruzione e peculato, e nella sua stanza al quarto piano del Palazzo di Giustizia milanese, dove si è trasferito nel maggio 2024.

Gli investigatori hanno sequestrato il cellulare del magistrato e hanno raccolto carte fino al tardo pomeriggio. Al centro delle accuse formulate dal pm Claudia Moregola e dal procuratore Francesco Prete c’è Esitel, la società che si occupa di intercettazioni e della fornitura di auto per servizi di appostamento e indagini. Gestita dai fratelli Cristiano e Raffaela D’Arena, sotto la guida di Venditti, che in questo caso risponde solo di corruzione, avrebbe avuto il monopolio della captazione dei dialoghi, e nel 2017 realizzò le intercettazioni a carico di Andrea Sempio. La ricostruzione degli inquirenti riguarderebbe una macchina che Mazza, sei anni fa, avrebbe ottenuto a un prezzo di favore dalla stessa Esitel, che in cambio avrebbe ottenuto una serie di incarichi.

