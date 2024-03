«Farò l’attore contro tutti i pregiudizi» 

Vuole diventare un attore, ma il suo non è solo un sogno. C’è la voglia di riscatto, dopo aver ricevuto offese ed essere stato messo in un angolo da coetanei e altri ragazzi. Nicola Carrus racconta la sua storia in piazza Stagno, a Cabras, a pochi metri dalla casa in cui vive con i genitori e malgrado la giovane età ha ben chiara una cosa: nella vita tutto è possibile, basta volerlo. E lui vuole diventare un attore, più di ogni altra cosa. Per adesso ci prova tra comparse in cortometraggi, qualche apparizione in tv e sfilate sulle passerelle di moda.

Voglia di rivincita

Il sedicenne, che frequenta il terzo anno del liceo scientifico indirizzo Turistico sportivo, a Oristano, ha deciso di reagire, di rispondere a chi ha cercato di ostacolare il suo sogno, a coloro che storcono il naso quando indossa abiti stravaganti e non capiscono che fare l’attore è un mestiere come tanti altri. E così si impegna ogni giorno per cercare di raggiungere la meta. «Quando ero piccolo i commenti affrettati e fuori luogo mi ferivano, da alcuni anni però ho deciso di dimostrare che con lo studio e i sacrifici si può provare a inseguire il proprio sogno – dice convinto - Io voglio diventare un attore ma quando racconto questo desiderio ai miei coetanei vengo preso in giro. Ma vado avanti e continuo a studiare recitazione e dizione, da qualche tempo faccio parte anche di un’agenzia, un modo per farmi conoscere agli addetti ai lavori. Purtroppo in Sardegna ci sono pochi sbocchi ma io sono fiducioso, prima o poi qualcuno mi noterà. E potrò dire a chi rideva di me che sono diventato un attore».

La famiglia

Nicola non è solo. Al suo fianco ci sono i genitori che lo sostengono in tutto. «Non possiamo dire no ai suoi sogni - raccontano mamma Eva e papà Ignazio - Con sacrifici cerchiamo di aiutarlo, consapevoli che non viene sostenuto dagli amici, dal paese in generale. C’è chi anziché pensare ai desideri e ai progetti di Nicola vorrebbe sapere quanto guadagna, quanti soldi spendiamo per accompagnarlo a Roma adesso che partecipa a un programma televisivo». E chissà se Nicola prima o poi riuscirà a incontrare Christopher Edward Nolan, il suo regista preferito. «Mai smettere di sognare», conclude il giovane.

Le esperienze

Il sedicenne sta partecipando al programma televisivo Vip tv, in onda su Bom Channel, dove i giovani possono sentirsi liberi di esprimere le proprie inclinazioni artistiche e la personalità. «Io ballo e canto - racconta - è una bellissima esperienza. Ognuno deve dimostrare il proprio talento». Nicola Carrus tempo fa ha vinto anche la fascia di mister Sardegna sorriso, a Porto Corallo; ha partecipato a vari concorsi di bellezza e ha fatto anche la comparsa in diversi film come “Il Vangelo secondo Maria” di Paolo Zucca e “Ugolino” di Manuele Trullu.

