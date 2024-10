«Farò di tutto per salvare l’ospizio» 

Consiglio Comunale straordinario a Calasetta per la casa dell’anziano “Antonio Passeroni” sulla quale, a seguito di un intervento dei carabinieri del Nas, pende l’ordinanza di chiusura entro 90 giorni firmata dal sindaco Antonello Puggioni. Lo stesso primo cittadino ha però illustrato, nel corso dell’assemblea civica, alcuni segnali di schiarita. «La procedura per la gara d’appalto per assegnare il servizio di gestione della struttura - ha detto Puggioni - è già stata avviata. In ogni caso, farò tutto ciò che posso per risolvere questo problema. Non permetterò che vengano persi quei posti di lavoro e nemmeno che si perda un servizio così importante non solo per Calasetta ma per tutto il territorio». La discussione, con i rappresentanti dell’opposizione, si è sviluppata sulle dinamiche che hanno caratterizzato le fasi precedenti all’emissione dell’ordinanza che stabilisce la chiusura entro 90 giorni e le motivazioni scritte su un verbale dei Nas. Fra queste, la più importante è la titolarità della gestione che manca a seguito di una gara d’appalto che non è stata bandita entro i termini di scadenza, ovvero il 23 agosto 2023. E su questo, non sono mancati gli scontri sui social tra la vecchia e la nuova amministrazione comunale. «Sono stato costretto dagli eventi a firmare quell’ordinanza - ha precisato il sindaco - l’ho fatto anche dopo essermi consultato con il Prefetto e con il legale del Comune». Di diversa opinione Agostino Armeni che invece ha offerto la sua disponibilità professionale per trovare una soluzione al problema. «Io quell’ordinanza non l’avrei mai sottoscritta - ha precisato il consigliere di opposizione - anzi, la tipologia del documento andrebbe utilizzata non per chiudere, ma per lasciare aperta la struttura». In tutto il territorio, solo Calasetta Carloforte e Sant'Antioco hanno case di riposo comunali. Iglesias e Nuxis hanno le rsa dove ormai l’accesso è possibile in una lunghissima lista d’attesa con prescrizione della Asl. Il precedente simile a Calasetta era toccato all’ex sindaca di Carbonia Paola Massidda che in apertura di mandato si trovò costretta a chiudere la casa di riposo. A Iglesias l’inaugurazione della casa di riposo Margherita di Savoia continua a slittare. La prospettiva per il Sulcis Iglesiente che invecchia è davvero drammatica.

