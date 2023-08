«Farmaco salvavita introvabile in Italia» 

MILANO. Un farmaco salvavita da qualche giorno quasi introvabile in Italia, è disponibile senza alcun problema in Svizzera ma a un prezzo più che triplo rispetto a quello italiano. A denunciare il caso sono Luisa e Carlo, marito e moglie di Milano che per procurarsi il Creon 10000, inserito nel lungo elenco di “medicinali carenti” stilato dall’Aifa, dopo aver setacciato molte farmacie di Lombardia e Liguria e verificato che tranne qualche confezione rimasta nel Modenese era esaurito, si sono visti costretti ad andare a Chiasso. Lì hanno potuto fare la scorta fino alla fine dell’anno, quando l’Agenzia del Farmaco presume possa essere nuovamente in commercio, ma con una spesa non indifferente. Carlo anni fa è stato sottoposto ad una resezione del pancreas per problemi oncologici alle vie biliari e ora quel medicinale, a cui non esiste una alternativa, gli consente di sopravvivere: essendo un prodotto a base di enzimi pancreatici, azzerati in seguito all’intervento chirurgico, gli permette la digestione dei grassi, delle proteine e dell’amido. Per lui la prescrizione sono 8 capsule al giorno, circa due scatole e mezzo mensili - ciascuna contiene 100 unità - per andare avanti. «Il mese scorso - ha detto Luisa - mio marito, come sempre, ha comprato il farmaco a Milano e nessuno lo ha messo in guardia».

RIPRODUZIONE RISERVATA