Farmaco per i trapiantati L’Asl: garantiremo la terapia  

«Come evidenziato sul sito dell'Aifa, l'acido micofenolico Accord è inserito nell'elenco dei medicinali carenti sia per il dosaggio 360 mg che per il 180 mg, tuttavia, in questo momento, la ditta produttrice di questo farmaco ha garantito la continuità dei trattamenti mettendo a disposizione il medicinale con il dosaggio più basso».

Dopo la segnalazione di una cittadina di Capoterra, che aveva evidenziato il problema di non riuscire più a trovare in farmacia il farmaco antirigetto assunto dal marito in seguito al trapianto di pancreas e rene, la direzione dell’Azienda regionale della salute (Ares), chiarisce la situazione: «La carenza di Micofenolato 360mg in compresse si è verificata più volte in passato e, pertanto, la Regione nel 2020 ha dovuto predisporre una nota che autorizzava le farmacie, per garantire la continuità terapeutica, alla distribuzione del confezionamento da 180 mg. Abbiamo provveduto a effettuare ordinativi di Acido Micofen da 180 mg, che non è mai mancato nel canale distributivo, per poter affrontare la carenza del dosaggio doppio. I distributori intermedi sono stati informati della carenza dell’acido micofenolico da 360 mg, sia per le vie brevi via tramite mail. Il nostro Ufficio di distribuzione si è attivato con Sandoz e Novartis Farma, che hanno nel loro listino il medicinale equivalente». (i. m.)

