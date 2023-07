Farmaco a singhiozzo Oltre cento pazienti condannate al dolore 

Un mistero burocratico, un enigma sanitario che brucia: lo fa alla vescica, come ben sanno i 130 pazienti (soprattutto donne) del Centro di riferimento regionale che si trova nel reparto Urologia dell’ospedale Santissima Trinità di Cagliari, per questa malattia rara - la cistite interstiziale - i cui sintomi sono assai spesso invalidanti. È un dolore pelvico cronico, al momento non curabile, ma qualcosa si può fare per soffrire molto meno. Si possono spesso attenuare, talvolta eliminare, i sintomi e lo si fa con un farmaco a base di acido ialuronico: si chiama Ialuril e richiede un’infusione da ricevere in ospedale.

Fiale introvabili

Così si faceva fino a circa tre mesi fa, quando il farmaco è sparito dal territorio dell’Asl di Cagliari. È ricomparso nei giorni scorsi, ma pare solo grazie a una “donazione” da parte dell’Asl di Carbonia: ora i pazienti si curano, ma se non arrivano le altre forniture, quelle “vere”, già ad agosto il problema si ripresenterà. E siccome costa 160 euro, e ci sono pazienti che ne consumano due dosi alla settimana, ecco venir fuori una spesa di 1.300 euro al mese circa. Invece dovrebbe essere gratuito.

Cause sconosciute

Parliamo di farmaci, quindi subito le avvertenze per l’uso: la mancanza dello Ialuril è forse dovuta ai tagli alla spesa sanitaria (così è stato detto ai pazienti) oppure a qualche disguido nella gara pubblica per la fornitura. Capire chi ha sbagliato - o “tagliato” - facendolo mancare dalla zona di Cagliari (dov’è la maggioranza dei pazienti) è una sfida, visto che dalla Sanità non arriva una risposta univoca. Anzi, non ne arriva di alcun tipo, anche se i pazienti del Santissima Trinità confermano che - a parte la mini fornitura passata da Carbonia - quel farmaco non si vedeva più da numerose settimane. Così sarà di nuovo, presto. E in farmacia, a sborsare di tasca 1.300 euro al mese, possono andarci solo i pazienti più fortunati. Gli altri, se ne stanno a letto con dolori insopportabili, senza poter lavorare né condurre una vita normale: è la situazione raccontata nel libro dell’attrice Francesca Neri, che soffre appunto di cistite interstiziale.

Versioni diverse

Nell’affannosa ricerca di informazioni sui motivi per cui lo Iaruril manca - che trova solo mezze risposte anonime perché l’assessorato alla Sanità sembra preferire dare la caccia a chi parla con i giornalisti che risolvere le questioni - viene fuori di tutto. Ad esempio, dai pazienti del Centro di riferimento regionale dell’Urologia dell’ospedale Santissima Trinità - gli unici che hanno davvero il diritto alla riservatezza, considerato che si parla della loro salute - arriva ogni genere di ricostruzione sulla mancanza del farmaco (a parte la “tregua” di questi giorni). Perché all’ospedale di Is Mirrionis non giunge più lo Ialuril, a parte la piccola fornitura “girata” dall’Asl di Carbonia?

Problemi con la gara

Una versione dei fatti - la più frequente, ma ciò non significa che sia quella vera - racconta che l’Asl di Sassari fosse stata incaricata di acquistare il farmaco per tutta la Sardegna, e che invece avrebbe ordinato solo il proprio fabbisogno. Ma all’Asl sassarese cascano dal pero: «No, nessuna gestione di un appalto regionale, ma solo per il nostro territorio. Infatti lo Ialuril per i nostri pazienti c’è». Il che smentirebbe che sia stato “tagliato” per risparmiare. Nessuna soddisfazione dall’Ares: «Sono procedure gestite dalle Asl». Va ancor peggio all’assessorato regionale alla Sanità: «Lo Ialuril? Ci risulta che nella farmacia dell’Asl di Cagliari ce ne siano numerose scorte. E ai pazienti del Sud dell’Isola, saltano i nervi: «Insomma, c’è o non c’è?». Lo chiede soprattutto chi non può spendere 650 euro al mese, talvolta 1.300, per spegnere quei dolori ben riassunti dal titolo del libro di Francesca Neri. L’ha chiamato “Carne viva”.

RIPRODUZIONE RISERVATA